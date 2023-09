Mobiel energieloket geeft antwoord op je vragen

Energiehuis Westhoek komt met zijn mobiel Energieloket naar Houthulst en nodigt iedereen uit om langs te komen.

Of je nu geïnteresseerd bent in het vergelijken van energiecontracten, informatie wilt over renovatiemogelijkheden, de warmtefoto van je gevel wilt bespreken of meer wilt weten over de MijnVerbouw-lening en premies, het mobiel energieloket staat klaar om al je vragen te beantwoorden. Men vindt het mobielenergieloket wekelijks op de markt van Houthulst tussen 13 en 17 uur en aan het gc Dorpshuis in Jonkershove op vrijdag 22 september van 13 tot 16 uur, dinsdag 26 september van 9 tot 12 uur, woensdag 27 september van 13 tot 17 uur en op donderdag 28 september van 9 tot 12 uur.

Vrijblijvend

Waarvoor kan je terecht bij de Energiemobiel? “Voor het vergelijken van energiecontracten: de adviseur staat klaar om je te helpen bij het vergelijken van energiecontracten, zodat je kunt besparen op je energierekeningen. Voor renovatieadvies: gratis advies en eventueel huisbezoek over de renovatiemogelijkheden. Je leert je huis comfortabel en energiezuiniger te maken. Er kan een warmtefoto van je gevel worden gemaakt, die je daarna kunt bespreken met de specialisten. Zo worden manieren ontdekt om warmteverlies te verminderen”, legt coördinator Jeroen Hagehdooren uit.

“Dit alles is geheel vrijblijvend. Verder kan je ook vragen stellen in verband met leningen en dergelijke. Het mobiel Energieloket van Energiehuis Westhoek is er om je te helpen bij het nemen van de juiste stappen om energie te besparen en je woning te verbeteren. Kom langs en laat je informeren!”