Mobiel beeldscherm informeert inwoners en bezoekers over luchtkwaliteit in Brugge

Om inwoners en bezoekers beter te informeren over de luchtkwaliteit plaatste Stad Brugge op ’t Zand – ter hoogte van het Concertgebouw – een mobiel beeldscherm waarop men de vervuiling door stikstofdioxide, ozon en fijn stof kan aflezen. Dit beeldscherm blijft er nog tot eind april staan en verhuist daarna naar Zeebrugge.

“Naast de online opvolging via de website van de stad wordt nu ook een mobiel beeldscherm ingezet om voorbijgangers op bepaalde locaties te informeren over de luchtkwaliteit op dat moment. Dit scherm zal gedurende enkele maanden op wisselende plekken in de stad staan en toont via een kleurcode hoe de concentraties van de drie vervuilingsstoffen zich verhouden op een schaal van ‘uitstekend’ tot ‘uitermate slecht’”, aldus schepen van ICT Pieter Marechal.