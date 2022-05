MMP1917 lokaliseert 1400 gesneuvelde Canadezen in Vlaamse velden

Met de steun van de Vlaamse overheid en Library and Archives Canada werkt het MMP1917 aan het geoportaal ‘Namen in het Landschap’. Het project werd voorgesteld aan de Canadese ambassadeur, gouverneur Decaluwé en Joachim Pohlman, kabinetschef van minister president Jan Jambon.

“We willen met ‘Namen in het Landschap’ zoveel mogelijk van de 6.928 vermiste Canadezen met naam op de Menenpoort in Ieper een tastbare plaats in het landschap geven. Met behulp van vrijwilligers van de vzw Genootschap Passchendaele Society 1917, digitaliseerde en inventariseerde het museum de gegevens van deze Canadezen via de online bronnen van de Library and Archives Canada. Het resultaat is een online geoportaal waarop iedereen informatie over een Canadese militair, zoals foto’s, persoonlijke en militaire gegevens, anekdotes… kan vinden. Er kunnen zelfs toevoegingen gebeuren, zo helpen de bezoekers meebouwen aan het online platform”, stelde schepen en voorzitter Joachim Jonckheere.

Online en actieve participatie

“We roepen niet alleen op om informatie online te delen. We gaan er al jaren prat op om onze bezoekers het landschap in te sturen via verschillende wandel- en fietstochten. De drie wandellussen ‘Passendale Route’ (8,3 km, 6,3 km of 6 km), ‘Zillebeke route 1916’ (7.5 km) en ‘St.-Juliaan route 1915’ (5,2 km) staan in het teken van ‘Namen in het Landschap’. De lussen brengen het verhaal van de Canadese mannen, die langs iedere weg, op iedere hoek het leven lieten. Met deze wandelroutes willen we als ‘open museum’ ook nog meer de link leggen tussen de historische feiten en het landschap,” aldus Joachim Jonckheere.

“Met ‘Namen in het Landschap’ willen we de rol van het landschap als laatste getuige versterken. Het project geeft familieleden van nabestaanden zonder gekend graf de kans om de locatie waar de militair sneuvelde of vermoedelijk begraven werd, op te zoeken. Maar we willen ook de lokale mensen aansporen om hun buurt op een andere manier te benaderen. Inwoners uit onze regio leren waar een vermiste Canadese soldaat stierf of begraven werd. Als je weet dat dit onder iemands huis of een voetbalveld is, dan werpt dit project toch een nieuwe en zeer tastbare blik op de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio,” besloot hij.

Meerwaarde

“Met dit participatief geoportaal, een virtuele tentoonstelling, recreatieve wandelroutes en een publicatie geeft het Museum nu een gezicht aan de persoonlijke verhalen achter de namen op begraafplaatsen en monumenten in de directe omgeving. Deze interactieve en integrale aanpak is een absolute meerwaarde voor de cultureel-erfgoedwerking van het MMP1917 en bij uitbreiding het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen”, vulde Joachim Polhman, kabinetchef van de Vlaamse minister-president aan.

“Het digitale aspect verkleint ook de fysieke afstand tussen Canada en België”, besloot de Canadese ambassadeur. “Zonder de oceaan over te hoeven steken en zo vaak als ze willen, zullen Canadezen de velden van Vlaanderen kunnen bezoeken en hulde kunnen brengen aan hun moedige voorouders. Ze zullen niet alleen de plaatsen bezoeken en zien waar hun voorouders hebben gevochten; ze zullen ook een interactie aangaan met het verleden, bijdragen aan ons collectieve geheugen en contact maken met de mensen die hier wonen. Dit project zal mensen in Canada en Vlaanderen dichter bij elkaar brengen. Ze zullen elkaar vinden, en er zullen nieuwe vriendschappen ontstaan.” (NVZ)