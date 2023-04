MMP1917 herdenkt gesneuvelden met reflectiepunten: “Willen hun verhaal delen”

Het Passchendaele Museum opent op 1 mei 2023, met de steun van Westtoer en Toerisme Vlaanderen haar nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Reflectiepunten – Oorlogsdoden in het Kasteeldomein van Zonnebeke’. Samen met de expo loopt een wandeling in het kasteelpark, waar reflectiepunten de bezoekers herinneren aan het drama dat er plaatsvond.

De digi-expo ‘Reflectiepunten’ vertelt het verhaal van de oorlogsgebeurtenissen in het Zonnebeekse kasteeldomein. De expo loopt tot en met 19 november 2023. “In 1917 sneuvelen in het kasteeldomein honderden militairen. De meesten werden toen ter plaatse begraven. Na de oorlog werd van elk lichaam dat op een Gemenebest begraafplaats terechtkwam de opgravingcoördinaat genoteerd”, aldus schepen Joachim Jonckheere.

Museumparcours

“Helaas zijn voor Duitse oorlogsdoden geen gegevens van ontgraving gekend. Dankzij diepgaand onderzoek werd ontdekt dat honderden Duitsers sneuvelden in Zonnebeke, waaronder heel wat mensen afkomstig uit gebieden die tot het huidige Denemarken en Polen behoren.” Zo weet het museum dat ruim 170 geallieerden werden gevonden binnen de grenzen van het kasteelpark. De lichamen zijn herbegraven op 18 verschillende begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission in de Zuidelijke Westhoek.

“We vestigen de aandacht op alle kanten van het front”

“Het verhaal van de gesneuvelden kan ontdekt worden via de tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers laat kennismaken met enkele van de militairen die nabij het museum vochten en stierven. Deze expositie maakt deel uit van het museumparcours en is inbegrepen in de ticketprijs.”

Reflectiepunten

Een online expo gaat dieper in op de gebeurtenissen in het park in 1917. Daarnaast leidt een gratis wandeling langs locaties in het park waar lichamen werden ontgraven Ze zijn gemarkeerd met ‘Reflectiepunten’, bakens die herinneren aan drama’s die hier ooit plaatsvonden. Via een QR-code op sommige van de palen, kunnen bezoekers ontdekken wie op die plaats werd ontgraven na de oorlog. De wandeling is ongeveer drie kilometer lang en leid je doorheen het mooie kasteeldomein waar het museum gelegen is.

Gezicht geven

“Met dit project willen wij de aandacht vestigen op alle kanten van het front en de banden met de verschillende naties die hier mensen verloren aanhalen. We willen de bezoekers van het museum en ons kasteeldomein informeren over wat hier gebeurd is en de mannen die hier hun leven lieten een gezicht geven door hun verhaal te delen. Op die manier zullen het Passchendaele Museum en de gemeente Zonnebeke hen blijven herinneren”, aldus Joachim Jonckheere, voorzitter van het Passchendaele Museum.

Meer info: www.passchendaele.be Passchendaele. Het Museum is dagelijks open van 10 tot 17.30 uur, laatste toegang om 16.30 uur. Alles is gratis voor inwoners van Groot-Zonnebeke. Contact 051 77 04 41, info@passchendaele.be en passchendaele.be