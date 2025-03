MMI organiseert lezing over dementie

De gemeente organiseerde onlangs, samen met de leerlingen van het vijfde jaar gezondheidszorg van het Margareta-Maria-Instituut (MMI), een namiddag in cc De Beuk met als centrale gast Leen Persijn. Ze vertelde voor meer dan 200 enthousiaste aanwezigen over haar persoonlijke ervaringen met haar dementerende moeder. Het werd een vertelling over haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust, achterdocht en agressie, maar er kwamen vaak ook hilarische anekdotes aan bod. Na de voorstelling werden de aanwezigen verwend met cake en koffie. De leerlingen van het vierde jaar zorg en welzijn bakten cakes, terwijl de leerlingen van het vijfde gezondheidszorg de bezoekers hielpen waar nodig. (JDK/foto JDK)