MMI organiseert leerrijke filmdag

Op maandag 5 februari wordt de film Rebels vertoond in cc De Beuk, een samenwerking tussen de gemeente en de leerlingen Gezondheidszorg van het MMI, zeg maar de zorgkundigen van morgen. Zij zorgen er die dag ook voor dat de bewoners van De Bottelarij en Blijvelde vlotjes de verplaatsing van en naar De Beuk kunnen maken.

“We zijn een tijdje geleden met ons voorstel naar de gemeente gestapt”, aldus MMI-leerkrachten Marij Vanlauwe, Evy De Pourcq en Dorine Lefere. “Ze zagen een samenwerking zeker zitten en zo hebben we samen met Merlijn Lombaert deze namiddag verder uitgewerkt. Rebels is een documentairefilm van Ann Peuterman en Brecht Vanhoenacker over de hekel die 75-plussers hebben aan het oubollige imago dat hen wordt aangemeten.”

“De reden dat we dat met de leerlingen van Gezondheidszorg organiseren, is heel simpel. Zij kunnen na hun secundair doorstromen naar een graduaat of professionele bachelor in het sociaal, pedagogisch en paramedisch hoger onderwijs, maar evengoed al aan de slag gaan als verzorgden of zorgkundige in een woonzorgcentrum, ziekenhuis of thuiszorgdienst. We willen hen tijdens hun opleiding meegeven dat ouderen, ondanks sommige ondersteuningsnoden, nog heel wat te bieden hebben en dat we altijd moeten stilstaan bij wat zij willen en kunnen.”

Verkeerd beeld

“Onze leerlingen voor deze film flyers uitgedeeld op de wekelijkse donderdagmarkt, want het is belangrijk dat we niet alleen bejaarden over de vloer krijgen, maar ook mantelzorgers, zorgkundigen of studenten, zodat voor alle partijen voor eens en voor altijd komaf kan gemaakt worden met het verkeerde beeld dat we van 75-plussers hebben. Onze leerlingen zorgen er op 5 februari voor dat de bewoners van De Bottelarij en Blijvelde vlotjes de verplaatsing kunnen maken van en naar De Beuk. Na de voorstelling worden eventuele vragen beantwoord door Nadia Vereecken, die meespeelt in de film. Aansluitend is er koffie met gebak, dat die dag kraakvers wordt gemaakt door onze leerlingen van het vierde jaar Zorg en welzijn.” (JDK)

De toegang is gratis, maar inschrijven is vereist. Dat kan tot 31 januari in De Roende, via mail naar onthaal@kortemark.be, of via 051 57 55 75.