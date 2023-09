MM Estate Group en Wedevelop bouwen residentie Kaai 30 in Brugge: “Hip tussen stad en water”

Op de site waar vroeger fietsfabriek Cycles Lea en later Oxfam gevestigd was, komt residentie Kaai 30: twee hedendaagse woonvolumes, goed voor 25 appartementen tussen de Leopold II-laan en de Kolenkaai.

MM Estate Group en Wedevelop kochten het pand onder de radar. Inmiddels ligt het tegen de vlakte en binnenkort starten de bouwwerken. David Fonteyne van Found and Baker, een van de makelaars in de VTM-reeks Miljoenenhuizen, tovert een grote glimlach tevoorschijn: “Het is een toplocatie voor Brugge, in een wijk die steeds hipper wordt: hedendaags wonen aan het water, met de stad op een boogscheut.”

“Ook op het ontwerp zijn we trots. De topgevels, die een moderne look krijgen dankzij de glasconstructie, verwijzen naar Brugge.”

Groene oase

“Net als bij onze andere projecten willen we ook hier een architecturaal verschil maken,” stelt Kevin Mervielde van MM Estate Group. “Er is een volume aan de Kolenkaai met 13 wooneenheden, en een tweede aan de Leopold II-laan met 12 appartementen. Ondergronds voorzien we 34 parkeerplaatsen. De grootte varieert, maar het zijn allemaal zogenaamde doorloopappartementen, met uitzicht op het water én op de stad. De afwerking is kwalitatief hoogstaand en de EPC-waarde blijft onder de 30. De site heeft een oppervlakte van 1.200 vierkante meter, maar de footprint bedraagt er slechts 600.”

“We zijn erin geslaagd een mooie binnentuin te creëren, een echte groene oase en ontmoetingsplaats. Langs de kaai en het fietspad komt er een fietsenstaanplaats annex fietsherstelplaats. En we zullen verwijzen naar Cycles Lea via ingekaderde foto’s in de inkomhallen en een vermelding ter hoogte van de fietsherstelplaats.” Cycles Lea werd opgericht door de Brugse familie Debouver en is een van de oudste fietsenfabrikanten van ons land. Na de Eerste Wereldoorlog nam smid Richard Proot uit Bekegem over. De laatste eigenaar Eric Proot overleed in 2017 in Brugge.

David en Kevin menen dat Kaai 30 een groot publiek kan aanspreken. “Door de kwaliteit en de topligging, maar ook de prijs, die naar Brugse normen best meevalt: gemiddeld tussen de 400 en 600.000 euro, met 6% btw.”