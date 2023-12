“Mix van betaalbare kwaliteit en wat bezoekers willen“: aftellen naar 2024 in Poperinge en Ieper

Op Nieuwjaarsavond kan je in Poperinge aftellen in zaal Maeke Blyde en in Ieper in de Fenix. “We gaan weer voor een all-in formule”, zegt Jeroen Crombez.

Dit jaar worden de nieuwjaarsfuif in Poperinge en de nieuwjaarsfuif in Ieper georganiseerd door Cromvine. Jeroen Crombez, Jordy Bequoye, Niels Pierpont en Lennert Vintevogel zijn de drijvende krachten. “Jordy en mezelf staan in voor Poperinge en Niels en Lennert verzorgen de fuif in Ieper”, zegt Jeroen (27). Hij is commercieel directeur bij Trixxo Jobs. In Poperinge organiseren we opnieuw ‘Twenty-four’. We werken met een all-in formule. Er zal de hele avond een oneindige voorraad zijn van bier, cava, wijn, frisdranken en water. De dresscode is dress to impress. Om toegang te krijgen tot Twenty-Four moet je minimum 16 jaar (geboren 2007) zijn.”

De line-up in Poperinge: dj BIMKE, dj Lem-X, Michael Amani, Skumic, Quintin, AMPLIFIRE en Never Mind. “In Poperinge kiezen we voor vijf lokale dj’s aangevuld met Skumic en Michael Amani. Skumic is een West-Vlaamse rapper en enorm bekend onder de jeugd. Amani is ook heel bekend via sociale media.” Een ticket voor Twenty-Four kost 50 euro all-in. “We mikken op een jonger publiek en hopen 1.000 feestvierders te ontvangen. Ondertussen zijn er nog slechts een 150-tal tickets beschikbaar.”

Dinner experience

In Ieper is er ‘Highlight Festival New Years Eve’ in de Fenix. “Ook hier is de dresscode: dress to impress. Een ticket kost er 60 euro all-in, maar in Ieper hebben we ook de dinner experience in samenwerking met De Lissewal waarbij de mensen vanaf 18.30 uur welkom zijn in de Yperley. Dit kost 150 euro, ticket inbegrepen”, zegt Jeroen. De line-up in Ieper is: DJ F.R.A.N.K., Lennert V, Artois, The Crunchers en Jed. “Zowel in Ieper als in Poperinge zijn we zeer preus op onze line-up.”

Populariteit

In Ieper hopen we een 700-tal mensen te mogen verwelkomen, er zijn nog een 250-tal beschikbare tickets. De populariteit van de nieuwjaarsfuiven daalt niet echt. De zaal is wel duurder geworden, de dj’s ook, de drank, de medewerkers… Je moet een mix zoeken tussen betaalbare kwaliteit en aandacht voor wat de bezoekers willen”, aldus Jeroen.

“Of wij nog kunnen genieten van onze nieuwjaarsavond? Ja, we zijn het ondertussen al wat gewoon. Volgens mij de achtste editie die we organiseren. De keerzijde van de medaille is natuurlijk wel dat we de dag nadien nog de opkuis hebben en dat we niet bij familie kunnen gaan vieren, maar dat nemen we er graag bij.”