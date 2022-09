Mivaltihuis Meulebeke officieel geopend

Het Mivaltihuis in de Bonestraat 15 in Meulebeke werd recent officieel geopend. Het voormalig kortverblijf Brevis Sint-Vincentius werd in 2019 aangekocht.

Algemeen directeur Jan Steel heette de bewoners en hun familie, de begeleiders en de buurtbewoners van het Mivaltihuis welkom. “Ons doel is om volwassenen met een beperking ondersteuning in wonen en dagbesteding te bieden. Toen we in 2019 de kans kregen om deze site aan te kopen, hebben we geen moment geaarzeld. Het is een mooie plek om te vertoeven, midden een woonbuurt en vlak bij het woonzorgcentrum Ter Deeve. Vervlechting met de buurt vinden we heel belangrijk. We werken mee aan het tuintjesproject, onderhouden een moestuintje en onze bewoners zijn vaste bezoekers van de wekelijkse marktdag. Momenteel verblijven hier negen mensen. De meeste bewoners komen voor dagbesteding naar Tielt. Zij worden bijgestaan door zes begeleiders inclusief een huismoeder. In het voorjaar 2023 worden er uitbreidingswerken voorzien. Dan komen er nog twee kamers bij, een extra ruimte, ruime leefruimte met keuken en een fietsenberging.” (LB/foto Luc)