Mivalti Tielt moet alweer op zoek naar nieuwe algemeen directeur

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd moet Mivalti op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Sabine De Brabant, die pas sinds september 2021 aan de slag was bij het centrum voor volwassenen met een beperking, diende immers haar ontslag in. In afwachting van de komst van een nieuwe algemeen directeur neemt Alain Nauwelaerts de honneurs waar.

“Ze kreeg de aanbieding om te beginnen werken bij een bedrijf dat beter aansloot bij haar wensenpakket”, duidt Alain Nauwelaerts, die vorig jaar in september al eens directeur ad interim was na het ontslag van Regine Moreel. Hij benadrukt dat De Brabant niet uit onvrede vertrekt. “Ze was hier tevreden en heeft ook vijf maanden goed werk geleverd. Er diende zich nu echter een andere opportuniteit aan.”

Niet ideaal

En zo krijgt Mivalti binnenkort zijn derde directeur in nog geen jaar tijd. Niet ideaal, beseft ook Alain Nauwelaerts, al ontkent hij dat de situatie een impact zal hebben op de voorziening. “Onze eerste zorg is immers dat de mensen in het centrum niets van die overgangen merken en dat ze gewoon verder hun goede zorg krijgen. Het is vervelend, dat wel, maar we lossen dit op en zoeken zo snel mogelijk iemand anders om goede werking voort te zetten.” (TM)