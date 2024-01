Mitta organiseert bijzondere actie: steun dierenasielen en win… een massage

De 28-jarige Mitta Meurisse, afkomstig uit Poperinge en nu woonachtig in Kortrijk, wil haar steentje bijdragen voor enkele West-Vlaamse dierenasielen. “Onze dierenasielen zitten barstensvol. De dieren en de talloze vrijwilligers kunnen alle hulp meer dan ooit gebruiken”, aldus Mitta. Ze startte nu een fundraising om steun te bieden aan enkele dierenasielen. Leuk extraatje: er wordt onder de verschillende donateurs een massage verloot.

“Steun voor onze dierenasielen is broodnodig. Honderden katten, honden en andere dieren zitten momenteel te wachten in een asiel op een gouden mandje. Steeds vaker worden dieren achtergelaten, gedumpt of lopen ze verloren. Reken hier nog de dieren bij die geplaatst worden en je beseft al snel dat de dierenasielen de handen meer dan vol hebben. Ik wil nu graag mijn steentje bijdragen en anderen mobiliseren om hetzelfde te doen”, vertelt de 28-jarige Mitta Meurisse. Ze is afkomstig uit Watou, een deelgemeente van Poperinge. Momenteel woont ze in Kortrijk. Zelf is ze het trotse baasje van Nona, een bruine labrador van twee jaar en negen maanden.

“Asielen draaien bijna altijd op vrijwilligers en zijn niet winstgevend. Ze kunnen alle hulp gebruiken”

“Ook Nona komt uit het dierenasiel, ik adopteerde haar in november in het dierenasiel van Evergem. Ze kwam daarvoor van een plek die geen thuis was. Nona moet dus nog veel leren, maar dankzij de vele vrijwilligers en de goede werking van het asiel leerde ze daar al veel basiszaken voordat ik haar adopteerde. We werden meteen de beste vriendinnen, Nona bloeit elke dag meer en meer open. Ze is echt een droom van een hond, mijn droomhond”, vertelt Mitta.

Vrijwilligers

“De ondersteuning van dierenasielen vind ik zo belangrijk in het belang van de dieren én van de vrijwilligers. De werkingen leunen bijna altijd op vrijwilligers en zijn niet winstgevend. Ze investeren heel wat tijd, inspanning en geld in de zorg voor al deze dieren. Het is belangrijk dat dit meer in de aandacht komt en dat men als samenleving hiervoor meer oog en ondersteuning biedt. Een dierenasiel is de tussenstap naar een nieuw leven en een baasje. Dit zou tijdelijk en kort moeten zijn, maar in realiteit zijn er ook veel dieren die lang in het asiel verblijven”, aldus Mitta. “Het liefst zou ik deze dieren allemaal een thuis willen bieden, maar jammer genoeg is dat een droom die ik niet kan waarmaken. Wel kan ik steun bieden én dat kan jij ook. Steun bieden kan op heel wat manieren, groot of klein, alle beetjes helpen.”

Dankbaarheid

Toen Mitta nog studente was, ging ze vaak wandelen met asielhonden in Gent. Sinds ze in Kortrijk woont, deed ze dit al enkele keren met de honden van het asiel in Zwevegem. “Ik startte nu een fundraising om een steuntje te bieden aan enkele dierenasielen. Ik koos voor het dierenasiel waar ik mijn eigen hond geadopteerd heb Dierenasiel vzw Dierenbescherming Meetjesland in Evergem en de dierenasielen in mijn eigen streek: Dierenasiel vzw De Leiestreek in Zwevegem, Dierenasiel Zuidelijke Westhoek Poezewoef in Poperinge en Dierenasiel Ieper vzw in Ieper. Naast de dankbaarheid die je terugkrijgt, kan iedereen die doneert een ontspannende massage winnen, met liefde gegeven door een gecertificeerd massagetherapeut. Bij de afsluit van de fundraising zal er dus één naam geloot worden.”

De opbrengst van Mitta’s inzamelactie gaat naar de bovenvermelde dierenasielen. “Ik hoop 1.000 euro te kunnen schenken aan elk asiel. Daarbij is het motto: iedere (kleine) donatie maakt een positieve impact. Tegelijk hoop ik ook wat aandacht te schenken aan de dierenasielen en het mooie, harde werk dat ze leveren.”