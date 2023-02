Misthoorn houdt handvol buurtbewoners in Blankenberge uit hun slaap: “Maar overlast is wel zeer beperkt”

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) laat momenteel de misthoorn op de westelijke strekdam onderzoeken nadat enkele buurtbewoners klaagden over een storend piepgeluid.

“Zowel in Nieuwpoort, Oostende als Blankenberge werden de misthoorns vorig jaar vernieuwd. Maar voor zover wij weten, zijn er enkel in Blankenberge enkele meldingen binnengekomen. Misschien is de misthoorn daar niet goed afgesteld. We laten dit momenteel onderzoeken”, klinkt het bij MDK.

Het agentschap wijst er voorts nog op dat het om een zeer beperkt aantal meldingen gaat. “Het is zeker niet zo dat wij overspoeld werden door klachten. Hooguit zijn het er een handvol”, klinkt het.

Volgens burgemeester Björn Prasse (Open Vld) situeert de overlast zich in de wijk Harendijke. “Vooral bij noorderwind is het geluid daar af en toe ’s nachts hoorbaar, maar die overlast is zeer beperkt”, zegt ook hij.