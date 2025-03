Mister Belgian Style Quinten Taelman vertegenwoordigt ons land op ‘Man of the Universe’: “Hoop België trots te maken”

Quinten Taelman uit Aarsele werd eind november vorig jaar in Grobbendonk verkozen tot de nieuwe (en eerste) Mister Belgian Style, onder leiding van Rauno Janssen. “En wat een geweldige ervaring was dat! Als ik erop terugkijk, blijf ik er nog steeds van nagenieten”, klinkt het bij Quinten, die ons land in november vertegenwoordigt op Man of the Universe.

“Het lopen op de catwalk, dansen en spreken voor een volle zaal, alles was bijzonder”, gaat Quinten verder. “Er waren in totaal acht defilés, variërend van casual kleding tot zwemkleding, en mijn favoriete onderdeel was de galaronde. Het was echt opmerkelijk om voor zoveel mensen te lopen, vooral voor mijn familie en vrienden in de zaal. Dit was ook het moment van de kroning, waar ik verschillende prijzen heb gewonnen. Waaronder de titel Mister Social Media, wat betekent dat ik de beste promotie en sociale media had tijdens de campagne. Daarnaast heb ik ook de subprijs Mister Publiek weten te scoren, met maar liefst 1.086 stemmen. Daar ben ik iedereen nog steeds dankbaar voor. De laatste subprijs was een contract bij ETM (European Top Model Agency, red.). Bovendien ging ik er met de hoofdprijs vandoor: de titel Mister Belgian Style 2025. Het voelt nog steeds onwerkelijk, en ik krijg kippenvel als ik terugdenk aan het moment waarop mijn naam door de microfoon werd omgeroepen. Het is simpelweg onbeschrijflijk. De emoties waren intens: vreugde en bevestiging van de vele inspanningen die ik heb geleverd. Had ik het verwacht? Nee, maar ik had er stiekem wel op gehoopt, want ik ben van nature competitief.”

China

Ondertussen is er een vervolg in november met een buitenlandse verkiezing in China. “Met het behalen van deze titel gaat mijn avontuur verder”, vertelt Quinten. “In de afgelopen maanden heb ik al verschillende opdrachten gekregen vanuit Mister Belgian Style. Denk hierbij aan talloze fotoshoots, beurzen waar ik Mister Belgian Style mag vertegenwoordigen en ook host- en entertainmentopdrachten. Daarnaast heb ik al veel jurytaken mogen vervullen, wat een van mijn favoriete bezigheden is. Wij als Mister Belgian Style staan voor diversiteit, dus mijn jurywerk omvat zowel Miss- als Misterverkiezingen, zelfs tot in Nederland. Maar ook heb ik het voorrecht gehad om zitting te nemen in de jury van Miss Travestie, zowel in Antwerpen als binnenkort in West-Vlaanderen, en bij de grootste verkiezing van België, Miss travestie België. Daarnaast zijn we volop bezig met de casting van nieuwe finalisten. In augustus begint onze nieuwe campagne al. Hierbij een warme oproep aan mannen tussen de 18 en 45 jaar: dit is een geweldige ervaring waarin je veel te doen krijgt en veel leert. We zoeken geen next top model, de verkiezing draait echt om je authentieke zelf. Natuurlijk zijn looks ook belangrijk. Als je interesse hebt, kun je altijd onze website van Mister Belgian Style bezoeken of ons contacteren op Facebook en Instagram.”

“Mijn avontuur gaat dus niet alleen hier in België verder, maar ook in het buitenland. Met het behalen van de titel Mister Belgian Style heb ik de kans om België te vertegenwoordigen op Man of the Universe. Hoewel ik er nog niet veel over kan delen, weet ik wel dat het evenement plaatsvindt van 10 tot 16 november in het prachtige Shenzhen, China, en dat we met vele kandidaten zullen zijn.”

Voorbereiding

Momenteel is Quinten druk bezig met de voorbereidingen om het beste van zichzelf te laten zien in China. “We brainstormen over kostuums, zijn bezig met de talentronde en ontvangen coaching voor de catwalk en interviews. Ik kijk er enorm naar uit en hoop België trots te maken, want dit is de eerste keer dat ons land op Man of the Universe zal worden vertegenwoordigd”, besluit Quinten enthousiast.