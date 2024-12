Missiezuster Etienne Verfallie is 100

Op maandag 30 december mocht zuster Etienne Verfallie in Huize Sparrenhof in Heule haar 100e verjaardag vieren in aanwezigheid van haar medezusters en heel wat familieleden. Namens het stadbestuur kwam schepen Stephanie Demeyer haar feliciteren. Ze heeft 32 jaar als missionaris gewerkt in Congo en is intussen al meer dan 35 jaar terug in België.

Zuster Etienne is geboren in de Montgomerystraat in Kuurne, dicht bij de Vierwegen, geboren als oudste van de vijf kinderen van vlasser Jules en Irma Maes. Na haar volgden Germain (getrouwd met Jacqueline Declercq), Margriet (met Julien Vanwijnsberghe), Rosa en Maria (getrouwd met Marnix Coudron). Van hen zijn alleen Maria – 16 jaar jonger – en haar man nog in leven. Rosa trad in haar voetsporen als zuster van Liefde van Heule en was er jarenlang algemeen overste. Ze overleed in 2021.

Naar Congo

Zuster Etienne liep school bij de zusters in de huidige vbs Sint-Michiel in de Kortrijksestraat en trok daarna op internaat naar Doornik om Frans te leren. Ze was pas 19 toen ze enkele dagen na de bevrijding na WO I binnentrad in het klooster in Heule en in 1946 legde ze haar geloften af. Ze volgde in Brugge een lerarenopleiding en in 1959 vertrok ze als missionaris naar Congo. Ze werd er in Tshibala lerares en directrice in een school voor toekomstige leerkrachten. Ze zette zich ook in voor de bevolking en nog geen jaar later maakte ze de woelige tijd van de onafhankelijkheid in 1960 mee. In 1986 verhuisde ze naar Nganza-Kananga waar ze provinciaal overste was.

Mater familias

In 1991 keerde zuster Etienne naar België terug en werd overste van de kloostergemeenschap in Aalbeke. In 2008 keerde ze terug naar het moederhuis in de Mellestraat Heule en sinds drie jaar geniet ze van de verzorging in Huize Sparrenhof.

Bij de viering haalden nicht Mijef Vanwijnsberghe en neef Stefaan Verfallie herinneringen en anekdotes op. “Zuster Etienne was voor ons eerst een verre tante, nu een echter ‘mater familias’”, zei Mijef. De eeuwelinge, minder mobiel maar erg schrander van geest, sprak bij het heffen van een glas ook zelf een dankwoordje uit.