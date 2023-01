Missiekern Wijnendale pakt uit met expositie in Sint-Jozefskerk

Tot en met zondag 12 februari loopt in de Sint-Jozefskerk in Wijnendale de tentoonstelling Missionair en Wereldwijd met onder andere aandacht voor vier voormalige Wijnendaalse missionarissen.

De tentoonstelling werd samengesteld door een comité uit Ichtegem en is in de Sint-Jozefskerk te gast op initiatief van de Missiekern Wijnendale met Eduard Handschoewerker als voorzitter.

Heel wat medewerkers

De tentoonstelling en de mooie, begeleidende brochure zijn tot stand gekomen dankzij Moniek Inghelbrecht, Etienne Sierens, Koenraad Vandenbussche, Celesta Muylle, Antoon Verbeke, Cédric Cuvereau, Magda Missiaen en Jaak en Agnes Knudde. Bij de opening vorige zondag nam Marleen Palfliet het woord. Zij is diocesaan medewerker Missiepastoraal in het bisdom.

Ze loofde allen die de brug zijn geweest tussen Ichtegem en Torhout om de tentoonstelling naar Wijnendale vlot over te brengen: Eduard Handschoewerker, Christina Balcaen, Rik Vancouillie, Martine Logghe, Leen Devogelaere, Jan Decorte, Rita Vanderiviere, Hendrik Bonny, Agnes Quaghebeur, Marianne Deschuytter, Stefanie Deschuytter en in het bijzonder Moniek Inghelbrecht en Joris Missiaen.

De toegang is gratis

De vier Wijnendaalse overleden missionarissen die aan bod komen, zijn Hortense Becelaere (zuster Rita de Cassia), Rachel Becelaere (zuster Crispine), Elisa Vermeersch (zuster Benitia) en Gustaaf Casteleyn (scheutist).

“Het loont zeker de moeite om een kijkje te komen nemen”, zegt Eduard Handschoewerker. “De toegang is uiteraard gratis en er is vrije ingang op de momenten dat de kerk open is. Naast de zusters en de paters van Wijnendale zijn er ook tal van religieuzen uit Bekegem, Eernegem en Ichtegem in de expositie opgenomen. Tot voor kort stond alle materiaal opgesteld in de kerk van Eernegem. We zijn blij dat we met onze missiekern dit alles aan onze lokale dorpsgemeenschap kunnen aanbieden. Het werk dat die helden van de missies hebben verricht, mag nooit vergeten worden.”