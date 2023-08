Miss Fashion-finaliste Joy Vanmellaerts uit Meulebeke zamelt geld in voor vzw PUNT

Bonnie & Clyde Gent en Miss Fashion-finaliste Joy Vanmellaerts uit Meulebeke organiseerden onlangs een dag om geld in te zamelen voor het goede doel PUNT.vzw.

PUNT.vzw is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen, iemand die over je grenzen gaat…).

Tattoos

“Samen met Miss Fashion steunen wij dit jaar PUNT.vzw. Aangezien ik finaliste ben wou ik heel graag mijn steentje bijdragen”, vertelt Joy tijdens de chequeoverhandiging aan het stadhuis van Meulebeke.

“Het geld van elke tattoo die die dag gezet was, ging integraal naar PUNT.vzw. Ik zelf heb ook een tattoo geplaatst en zo heb ik ook nog mijn steentje kunnen bijdragen.”

Waardebonnen

“We hebben in totaal 1.500 euro ingezameld, met dank aan alle artiesten van Bonnie & Clyde! Met dank aan de organisatie van de shop, de mensen die ons gesponsord hebben en alle klanten die langs kwamen in de shop. We hebben die dag ook nog 500 euro aan waardebonnen verloot.”