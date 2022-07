Miss De Luxe trapt campagne af in Blankenberge

Schoon volk in strandbar Karma Beach in Blankenberge afgelopen weekend: zaterdagmiddag werden daar de finalisten Miss De Luxe voorgesteld.

Dat zijn Vanessa De Waegeneer, Wendy De Gusem, Veerle Devriese, Pannarai Henghom, Sheila Toussaint, Veronique Monticelli, Violetta De Neef, Cathy Cronen, Ashley De Boel, Hilde Goossens, Nathalie Van Den Born, Valerie Feys, Indra Werbrouck, Vienna Loor, Sandra Verduyn, Evy Verschaeren, Inge Cobaert en Sarah De Borger (was afwezig door ziekte).

De verkiezing is dit jaar aan de elfde editie toe. De huidige Miss De Luxe, Britt Marien, gaf het startshot voor de campagne. De slotshow vindt op 10 december plaats in de Mantovani in Oudenaarde.