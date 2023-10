Miss België steelt show op Bal van de Koksijdenaar

Opnieuw was de grote zaal van cc CasinoKoksijde uitverkocht voor de vierde editie van het Bal van de Koksijdenaar, een initiatief van Koksijde Vooruit. Na het traditionele diner ‘kip met friet’ startte om 21 uur de hybride tombola (die dus online kon worden gevolgd). Fractievoorzitter Elwin Van Herck en miss België Emilie Vansteenkiste hielden er de spanning in, want in de prijzenpot zaten onder meer cadeaubonnen voor etentjes en wellness, overnachtingen in de B&B van Johan Museeuw en het Martin’s Red Hotel van de Rode Duivels, een gesigneerd WK-T-shirt van Mathieu van der Poel en het gesigneerde BK-T-shirt van Remco Evenepoel, luchtddopen en een elektrische fiets ter waarde van 3.000 euro. Tot in de late uurtjes hield deejay David Bonny iedereen op de dansvloer. (MVO/foto MVO)