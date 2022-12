Misnoegde ouders trekken naar het Vlaams Parlement na sluiting kinderopvang en gaan er fopspeentjes afgeven

Kinderopvang ‘t Fopspeentje in sinds vorige maandag 12 december gesloten. Een golf van ongeloof volgde bij de uitbaatster, medewerkers en de ouders. Stad Roeselare sprong al in de bres om de kinderen elders een plaatsje te bieden, maar de ouders en uiteraard ook zaakvoerster Nancy Vanclooster willen zo snel mogelijk weer open. En daarvoor trokken ze deze middag alvast naar het Vlaams Parlement. En dat met een symbolische actie waarbij ze oude fopspeentjes gaan afgeven.

Maandagavond werd het item nog op de gemeenteraad in Roeselare gebracht, de sluiting van ‘t Fopspeentje blijft de gemoederen beroeren. Vooral ook omdat niemand in en rond het kinderopvanginitiatief begrijpt waarom het dicht moest. De reden (kinderen forceren om iets te eten) die aangehaald wordt, wordt door de ouders en iedereen daarrond niet aanzien als afdoende om tot een schorsing van drie maanden te rechtvaardigen. Die ouders startten ondertussen een petitie die al een kleine 500 handtekeningen haalde.

Enkele ouders trokken samen met uitbaatster Nancy van ‘t Fopspeentje deze middag naar Brussel. Op de foto herken je v.l.n.r. Ellen Blondeel met zoontje Siebe, Elise Defever en Brecht Demeurisse met hun zoontje Jerom en zussen Marie-Rose Vanclooster en Nancy Vanclooster. © Stefaan Beel

Deze middag is een delegatie vertrokken naar het Vlaams Parlement. De petitie is al overgemaakt naar Brussel, zelf gaan ze er fopspeentjes afgeven. “Er is deze namiddag Commissie Welzijn en Gezin. We zijn niet zeker dat we daar binnen geraken, maar we zijn op tijd vertrokken om toch nog parlementsleden te kunnen aanspreken, als is het op het voetpad voor ze binnen gaan. Voor ieder lid van die commissie hebben we en fopspeentje met bijhorend tekstje”, zegt Elise Defever, die al haar ongenoegen liet blijken in een eerder statement.

“De meeste andere ouders konden zich niet vrij maken op hun werk, of ze moesten voor hun kindjes kijken”

Samen met haar zoontje Jerom en partner Brecht Demeurisse, was ze deze middag onderweg naar Brussel. Dat in gezelschap van uitbaatster Nancy Vanlooster en haar zus Marie-Rose en nog een andere mama Ellen Blondeel en haar zoontje Siebe. “De meeste andere ouders konden zich niet vrij maken op hun werk, of ze moesten voor hun kindjes kijken. Het klopt dat de stad Roeselare alles in het werk stelt om ons te helpen. Maar wij willen het liefst van al dat de tweede thuis voor onze kinderen zo snel mogelijk weer de deuren mag openen.”

Nancy Vanclooster had maandagavond een mail ontvangen van Kind en Gezin met aanpassingen die zouden moeten gebeuren. Elise: “Maar daarmee is de schorsing nog niet opgeheven. En dat zou zo snel mogelijk moeten gebeuren.”

Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) staat alvast achter het initiatief van de Roeselaarse ouders. “Zij heeft ons beloofd dat onze fopspeentjes ter plaatse zullen geraken. En we hebben nog wat andere parlementairen die zich achter onze zaak scharen.”