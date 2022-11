MIROM slaat prijs vuilniszakken op: “Ook wij kunnen niet ontsnappen aan de stijging van de levensduurte”

Van 1,6 naar 1,8 euro per zak. Vanaf december voert MIROM een nieuwe prijsstijging door, waardoor inwoners van de zone extra in de buidel zullen moeten tasten om hun afval te laten ophalen. “Ook wij kunnen niet ontsnappen aan de stijging van de levensduurte”, verdedigt de afvalintercommunale de beslissing.

Pas in 2020 werd de prijs voor de vuilniszakken opgetrokken, maar toch volgt er nu opnieuw een stijging. “Van 1,6 naar 1,8 euro per grote zak en van 0,8 naar 0,9 euro per kleine zak”, klinkt het in de persverklaring van intercommunale MIROM. “Gezinnen die dus wekelijks één grote vuilniszak buiten zetten, zullen op die manier 10 euro meer op jaarbasis moeten betalen. Toch blijven we benadrukken dat de prijsstijging kan worden gedempt voor wie goed en correct sorteert.”

MIROM wijst vooral in de richting van de stijgende prijzen wereldwijd, om deze aanpassing te verantwoorden. “De energiecrisis, de indexering van de lonen, de inflatie en de exploitatiekost van onze parken die met 20% zijn gestegen! De personeelskosten, de prijs van de diesel en zelfs de productiekost van de zakken die we ook de hoogte in zagen schieten. Het is een greep uit de kosten die ook voor MIROM steeds maar hoger worden. Door de prijs van de zakken met 12,5% op te trekken, rekenen we slechts een deel van de meerprijs door aan de gebruikers. De rest zal worden gedragen door Menen, Wevelgem en Wervik.”

De drie gemeenten moeten de aanpassing nog ter stemming voorleggen aan de gemeenteraden. Om de administratieve rompslomp te reduceren en het gebruik van stickers te vermijden, zal de verkoop van vuilniszakken tot 12 december worden beperkt tot één rol per klant. Vanaf 12 december zullen de prijzen in alle verkooppunten zijn aangepast.