MIROM Roeselare vraagt tijdens Week van het Afvalteam meer aandacht voor medewerkers

Tijdens de Week van het Afvalteam van 14 tot 20 november vraagt MIROM Roeselare extra aandacht en respect voor de afvalophalers en medewerkers van recyclagebedrijven. Dat kan door je afval correct aan te bieden en hoffelijk te zijn in het verkeer, maar ook door een sticker te kleven of een tekening te maken. En dit jaar kan je ook een persoon naar keuze ‘meegeven met de vuilkar’!

De medewerkers bedanken doe je nog het best door je afval correct aan te bieden en hoffelijk te zijn in het verkeer. Maar je kan ook een (stoep)tekening maken of een krijtboodschap schrijven, een leuke strik aan of rond je afvalzak bevestigen, er een mooie boodschap op schrijven of ze trakteren op een dikke duim, een glimlach of iets lekkers als je ze tegenkomt. Daarnaast kan je ook online complimentje sturen en in het gemeentehuis of de bib vind je gratis stickers die je kan plakken.

Jouw lief mee met de vuilkar?

Dit jaar kan je ook je juf, meester, baas of schoonmoeder meegeven met de vuilkar. In principe mogen de ophalers enkel afval meenemen, maar speciaal voor de Week van het Afvalteam kunnen ze daar wel één keer van afwijken. Op die manier kan een persoon eens van dichtbij ervaren hoe het persmechanisme van de vuilniskar werkt.

Maar geen paniek: ze zijn bij MIROM niet van plan om iemand echt in de laadbak gooien. Wel kan je dus iemand nomineren die dan daarna kans maakt om eens mee te gaan met een vrachtwagen en enkele sympathieke ophalers. Op de ronde zal hij of zij ervaren wat de job van afvalophaler inhoudt, hoe de vrachtwagen werkt en wat er allemaal bij komt kijken. Een unieke ervaring, waar je anders nooit de kans toe krijgt.

Wil je kans maken op dit aanbod? Bezorg dan een foto van jouw blijk van respect en stuur die door via de website.

Alle info vind je op www.mirom.be/afvalteam