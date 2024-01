Mirjam Van der Mast wordt allereerste keizerin carnaval van Heist

Op het traditionele Prinsenbal in zaal Ravelingen op 13 januari wordt Prinses Mirjam I, in het dagelijkse leven ook bekend als Mirjam Van der Mast, uitgeroepen tot de allereerste Keizerin Carnaval van Heist. Mirjam werd al twee keer verkozen tot prinses en gezien ze geen uitdager heeft, volgt na een derde verkiezing automatisch de keizerstitel. “Ik beschouw het echt wel als een grote eer”, zegt Mirjam.

Mirjam Van der Mast (49) is via een eerder ongebruikelijk traject in het Heistse carnavalsmilieu terecht gekomen. Ze komt namelijk hoegenaamd niet uit een typische lokale carnavalsfamilie. “Ik ben geboren in Afrika, meer bepaald in het land Burundi”, komt Mirjam verrassend uit de hoek. “Mijn moeder was een Vlaamse, ze komt uit Brugge, en mijn vader een Nederlander. Ze hebben elkaar daar leren kennen. Moeder was er leerkracht en mijn vader was technisch verantwoordelijk bij een brouwerij, die door Heineken werd opgericht en beheerd. Toen de Vlaamse afdeling van de school daar ging sluiten, toen ik 15 jaar oud was, heb ik het land verlaten en ben naar Leuven getrokken om daar mijn middelbare school af te maken. Mijn moeder was toen al gestorven. Ik was slechts zeven jaar oud bij haar overlijden. En mijn vader is in Burundi gebleven, maar is intussen ook al enige tijd overleden.”

Dan rest nog de vraag hoe Mirjam vanuit de regio Leuven in Heist terechtkwam. “Mijn ouders hadden destijds een appartementje in Heist als tweede verblijf en na mijn middelbaar onderwijs ben ik daar ingetrokken”, luidt het antwoord. “In 1995 heb ik dan mijn man Eric – ‘Vic’ voor de vrienden – Houtteman leren kennen, een echte carnavalist. We ontmoeten elkaar op een carnavalsbal. Hij zat in het gevolg van Prins Geert II. Ik vond het wel een boeiende wereld, met veel vriendschap en plezier, en kreeg dus ook de microbe te pakken.”

Ongeziene score

Mirjam werkte aanvankelijk mee in het bedrijf van haar man, die een firma had voor onderwaterherstelling. Nu zit hij in de branche van de berging en Mirjam zorgt als huisvrouw voor het gezin en de kinderen. Maar zich uitleven doet ze dus in het carnaval. “In 2016 zijn we ook al eens meegaan in het ‘gevolg’ (een soort campagneteam) van een buurman van ons die zich kandidaat stelde voor prins. Het begon steeds meer te kriebelen om mezelf ook eens kandidaat te stellen. Dat heb ik dan ook gedaan in de campagne van 2018-2019, die ik jammer genoeg heb verloren”, gaat Mirjam verder. “De editie daarna viel volledig in het water, want er was door corona geen carnaval. Bij de daaropvolgende campagne in 2022 werd ik dan wél verkozen tot prinses. Toen was er wel een vorm van carnaval, maar door nog steeds geldende coronabeperkingen werd geen stoet gehouden. Ook omdat ik nog eens een echt volwaardig carnaval wilde meemaken als prinses, heb ik me daarna nog eens kandidaat gesteld. Gelukkig werd in in 2023 opnieuw verkozen tot prinses en wel met de ongezien hoge score van 831 stemmen.”

“Wat zo’n verkiezingscampagne zoal inhoudt? Wel, je moet vooral op heel veel carnavalsevenementen aanwezig zijn en dat zeker niet alleen in de eigen gemeente. Het is ook belangrijk om naar de bals en andere bijeenkomsten in de brede regio te gaan. Je moet je laten zien, een drankkaart kopen, iets mee eten op de eetfestijnen…Ik ben in quasi heel West-Vlaanderen en een stuk van Oost-Vlaanderen geweest. En ook net over de grens in Nederland ging ik al langs, in Ede en Aardenburg. Bij een verkiezing mogen die mensen immers ook allemaal komen stemmen en gelukkig hebben ze dat massaal voor mij gedaan.”

Keizerlijke scepter

Op het Prinsenbal in zaal Ravelingen, dat bij deze editie plaats heeft op zaterdag 13 januari, wordt normaal gezien de verkiezingsstrijd beslecht. Maar dit jaar heeft er zich geen uitdager aangemeld. “Misschien omdat ik vorige keer zo met overmacht heb gewonnen? Voor mij had er zeker een uitdager mogen zijn hoor. Het kan ook zijn dat de mensen het mij echt gunnen om te winnen, zodat ik kan uitgeroepen worden tot eerste vrouwelijke Keizer Carnaval van Heist. Op 10 februari, de dag voor de stoet, is het dan echt officieel en krijg ik ook de keizerlijke scepter en typische witte kledij met cape die erbij hoort. Ja, ik beschouw het toch echt wel als een grote eer”, glundert Mirjam.