Mirjam Van der Mast voor het tweede jaar op rij verkozen tot Prinses Carnaval in Heist

Mirjam Van der Mast (49) is voor het tweede jaar op rij verkozen tot Prinses Carnaval in Heist. Ze haalde het duidelijk van tegenkandidaat Chris Osaer (44).

De verkiezing vond plaats in zaal Ravelingen en lokte heel wat volk. Zo’n duizend mensen brachten hun stem uit tijdens het prinsenbal en daaruit bleek dat Mirjam duidelijk de favoriete was.

Met meer dan 800 stemmen was haar overwinning duidelijk. Ook in 2022 werd de vrouw al verkozen tot Prinses Carnaval, maar toen was er nog een ‘light-versie’ omwille van de coronamaatregelen. Nu mag de vrouw voluit haar titel vieren. (MM)