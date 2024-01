Mireille blaast honderd kaarsjes uit

In de Zilverduin in Vosseslag werd deze week een kranige eeuwelinge in de bloemetjes gezet. Mireille Soenen zag het levenslicht op 3 januari 1924 in Roeselare, waar ze in ’42 haar jawoord gaf aan Maurice Heynderickx.

“Hoe we elkaar hebben leren kennen? Op de fiets. Veel anders viel er tijdens de oorlog niet te beleven in Roeselare”, vertelt de fiere honderdjarige. Maurice was garagist, zij deed de bureau. Later gingen ze rentenieren onder de Spaanse zon. “Mijn man is gestorven in ’86 en ik heb dan nog lang in Oostende gewoond. Mijn geheim? Altijd gezond geleefd en tegelijk goed van ’t leven geprofiteerd”, klinkt het.

Mireilles jongste broer Hubert was er op het verjaardagsfeestje ook bij. “Wij waren thuis met z’n zessen, maar alleen de twee taaiste van de hoop zijn overgebleven”, knipoogt hij. Mireille verblijft ondertussen al bijna acht jaar in residentie Zilverduin. “Heel vrolijke dame, altijd in voor een babbeltje”, zegt ergotherapeute Annelies Duhamel.