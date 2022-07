Miranda heropent de Kroone, het oudste café van Moorsele

Miranda Degrendel (52) en haar man Thierry Missiaen hebben vrijdag 15 juli op klokslag 18 uur de oude deur terug geopend van café de Kroone. Miranda volgt daarmee Bernard Steelandt op die meer dan 40 jaar een baken was in de gemeente.

Miranda is geboren en getogen Moorselenaar en kwam als kind af en toe al naar de Kroone. “Ik werkte 17 jaar in een poederlakkerij voor ik de stap zette naar de horeca. Na enkele jaren als gerante te hebben gewerkt, zet ik nu de stap naar zelfstandig uitbaatster, en dat voelt wel goed” blinkt Miranda in haar vel, terwijl ze bonnetjes voor een gratis drankje uitdeelt aan de eerste bezoekers. “Het café blijft in handen van de familie Steelandt, maar ik ben trots om Bernard te mogen opvolgen. Hij was een begrip in Moorsele, al die jaren opende hij het café, zeven op zeven. Hij blijft aanwezig met een mooie foto. We kozen er ook voor om het meubilair te behouden en ook de sfeer van het café. Een volkscafé zoals er jammer genoeg misschien niet zoveel meer over zijn”.

Vertrouwen in opvolging

De Kroone kreeg wel een opfrisbeurt. Nieuwe ramen, radiatoren geschilderd, nieuwe frigo’s en tapinstallatie en belangrijk voor deze zomer: het terras is terug. “We geven onze voorgangers ook hun plaats in het café op de drankenlijst. Zo serveren we Sint -Bernardus en ook Martha. Zij baatte de Kroone uit voor Bernard. De oudere generatie kent haar allemaal. Ook het lokaal dienstencentrum Martha werd naar haar vernoemd. Gerard zet zich aan de toog. “Ik ben hier al 40 jaar vaste klant. We zijn blij dat het café terug is. Er mag hier niet veel veranderen. Dit café heeft zo’n geschiedenis. Bernard was een topcafébaas. Altijd open, vroeger zelfs van 7u30 ’s morgens. En hij liet elke klant in zijn waarde. Maar we hebben vertrouwen in de opvolging, Miranda zal dat goed doen.”

En hij nipt van zijn eerste pintje. Het terras zit al bijna vol en de bollekes Sint Bernardus gaan rond. “Ik hoop vooral dat de mensen content naar buiten gaan, en natuurlijk, ook nog were keren”, glimlacht Miranda. Café De Kroone vind je op de hoek van de Damberdstraat en het Sint Maartenplein aan de kerk in Moorsele.