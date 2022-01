Miquel Declercq (28) fietste in zes dagen van Waregem naar het Spaanse Calpe

Getogen Harelbekenaar Miquel Declercq woont al enkele jaren in Waregem. Naast het uitvoeren van grondwerken vult hij zijn dagen op de fiets. Tijdens een lange tocht kwam hij op het idee om naar het zonnige Calpe ten zuiden van Valencia te fietsen. Hij vertrok ’s ochtends vroeg op 1 januari en bereikte zes dagen en 2.000 kilometer later zijn eindbestemming. “De weersomstandigheden vielen goed mee, maar ik moest wel iedere dag afrekenen met een sterke tegenwind.”

Miquel fietst al jaren en is niet vies van ultraritten, waarbij deelnemers vaak boven de 400 kilometer op een dag afleggen. Tijdens een van die lange tochten kwam hij op het idee om naar Spanje te fietsen. “Ik ga ieder jaar naar Calpe om mij voor te bereiden op het seizoen. Dit jaar wou ik het vliegtuig inwisselen voor mijn eigen fiets.”

Ter voorbereiding reed hij in december naar Parijs en terug, in twee dagen. Op die manier kon hij testen hoe hij de opeenvolging van lange etappes zou verdragen. “Dat is mij goed bevallen. Ik zit sowieso bijna vijf dagen op zeven op de fiets. Maar Parijs was een heel goede test. Nadien heb ik samen met drie vrienden de plannen uitgewerkt.” Op nieuwjaarsdag vertrok hij om 7 u ’s ochtends richting Calpe, klaar voor zes dagen fietsplezier. Zijn goede voornemens temperen die van vele leeftijdsgenoten.

Drie vrienden in een camper

Tijdens zijn avontuur werd Miquel begeleid door drie vrienden die hem volgden met een camper. Harelbekenaar Pieter Pattyn (35) stond in voor de coördinatie en de communicatie met het thuisfront. Bram Vandendriessche (35) uit Ledegem reisde mee als verzorger en mecanicien en de 26-jarige Viktor Vandermeulen uit Meulebeke was de chauffeur van dienst.

Eens aangekomen heb ik nog wat extra kilometers gemaald onder de Spaanse zon

“Zij waren een ongelooflijke steun. Een drietal keer per dag stonden ze langs de weg klaar om mij te bevoorraden en te laten ontspannen. Daar keek ik hard naar uit”, vertelt Miquel. “Het was een heuse organisatie en ze hadden hun handen vol tijdens de zesdaagse. Mijn vrienden hielden het thuisfront ook op de hoogte via sociale media. Zo hebben we de Facebookpagina ‘De weg naar Calpe’ opgericht, waarop we meerdere keren per dag een stand van zaken of enkele sfeerbeelden deelden.”

Fietsen voor Afrika

De Waregemse fietsfanaat zat dagelijks tussen de twaalf en de veertien uur op de fiets. Om in zes dagen tijd Calpe te bereiken legde hij gemiddeld 350 kilometer per dag af. “Ik kan niet klagen. Ik heb geen mechanische pech gekend en had geluk met de goede weersomstandigheden. Er was wel heel wat tegenwind, bijna negentig procent van mijn tocht. Door zo lang te fietsen ondervond ik wel wat last aan mijn nek en beide knieën, maar ook dat veel heel goed mee. Het heeft mij alleszins niet belemmerd.”

Toen Miquel op het idee kwam om dit avontuur te beleven, besloot hij zijn tocht te koppelen aan een goed doel. “Ik wou graag geld ophalen voor ‘Cycling out of Poverty’. Dat is een organisatie die fietsen beschikbaar stelt in onder meer Kenia en Oeganda. Op die manier verbeteren ze de mobiliteit van de lokale bevolking. De inwoners geraken met de fiets gemakkelijker op school, op hun werk of naar zorginstellingen. Ik vind dat een fantastisch initiatief en hoop met mijn bijdrage de levenskwaliteit van enkele mensen te verbeteren en de algemene ontwikkeling te ondersteunen.”

Samen met zijn vrienden riep hij de mensen op om een vrije bijdrage te storten voor dit goede doel. Tijdens zijn lange rit haalde hij maar liefst 2.250 euro op. “Met dat bedrag kunnen we zeventien mensen ter plaatse een fiets aanbieden. Naast alle lieve steunberichten maakt dit bedrag mij ook heel gelukkig. Ik wil bij deze nogmaals alle mensen bedanken die een bijdrage hebben gestort.”

Nog extra gefietst

Op 6 januari rond 23 uur arriveerde hij op zijn eindbestemming. Samen met zijn kameraden bleef hij nog vijf dagen in het zonnige Calpe, waar Miquel besloot om de fiets nog niet meteen aan de kant te zetten. “Ik heb inderdaad bijna iedere dag nog wat extra kilometers gemaald onder de Spaanse zon. Het is een heel mooie streek en ik was er nu eenmaal, dan moet je ervan profiteren.” Nadien keerden de vier vrienden terug met de camper.

Momenteel heeft Miquel nog geen nieuwe plannen gemaakt. “Nu verleg ik mijn focus naar de wedstrijden. Ik neem al even deel aan lange fietstochten op wedstrijdniveau, vanaf nu zal ik mij daar verder op focussen. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik in de toekomst avonturen zoals ‘De weg naar Calpe’ zal ondernemen. Ik kan alvast tevreden terugkijken op deze tocht en de eerste twee weken van het nieuwe jaar.” (LV)