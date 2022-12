Mintus en Sportdienst bieden vijftigplussers vanaf januari een gezamenlijk sportaanbod aan in Brugge

De sportdienst en Mintus stemmen hun beweeg- en sportaanbod voor vijftigplussers vanaf begin volgend jaar helemaal op elkaar af. Dat gebeurt onder de noemer ‘Blijf bewegen’, “want wij willen onze inwoners graag stimuleren om levenslang in beweging te blijven”, zegt sportschepen Franky Demon.

Concreet kunnen vijftigplussers vanaf januari op dertien verschillende plaatsen in Brugge terecht voor meer dan 47 verschillende sport- of bewegingsvormen. Het aanbod omvat de lessen van de vroegere seniorensportacademie van de sportdienst en de sportlessen die de buurtcentra van Mintus aanbieden.

‘Blijf bewegen’ moet de vijftigplussers fit en soepel houden, en daarnaast is er ook het sociale aspect, weet OCMW-voorzitter Pablo Annys. “Vijftigplussers krijgen de kans om via dit pakket samen te sporten, (nieuwe) contacten te leggen en hun sociaal netwerk uit te breiden.”

Tienbeurtenkaart

Er wordt een gezamenlijke folder opgemaakt waarin je per activiteit kan zien op welke manier je al dan niet moet inschrijven en wat de kostprijs is. Betalen kun je met de nieuwe ‘Blijf bewegen’-kaart, een tienbeurtenkaart ter waarde van 5 euro en afhankelijk van de activiteit bedraagt het deelnemersgeld 0,5 tot 4 euro per les.

De ‘Blijf bewegen’-kaart is te koop in de sporthallen van Stad Brugge, de buurtcentra van Mintus, de verschillende gemeentehuizen en bij In&Uit. De beurtenkaart kan ook aangekocht worden met sport AXI-bonnen. (CGRA)