Minnewaterpark in Brugge wordt opgewaardeerd met ontmoetingsplein en veel bloemen

Op maandag 25 september starten de werkzaamheden die het Minnewaterpark, Brugges meest romantische park, zullen opwaarderen. De plannen werden opgesteld met insprak van de omwonenden. Schepen Mercedes Van Volcem sust: “Het kussershoekje zal niet verdwijnen!”

Het Minnewaterpark is al sinds 1974 eigendom van de Stad en is geliefd door zowel de Bruggelingen zelf als door de vele bezoekers die de stad ieder jaar mag ontvangen. Ook Cactusfestival en Festival in ’t Park gaan er ieder jaar door. “Dit jaar zullen we het park een ware opwaardering geven, die het internationale karakter van het festival eer zal aandoen”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten pas nu, zodat alle festivals deze zomer in het park konden plaatsvinden.

Toegangspoort

Het Minnewaterpark is via het Bargeplein voor veel bezoekers een van de belangrijkste toegangspoorten tot de stad. Bezoekers gaan eerst door het sprookjesachtige Minnewaterpark, waarna ze naar de historische binnenstad begeleid worden. Het park met het water, alsook de brug met bloemen is populair bij bezoekers, dat is te zien aan de vele foto’s op sociale media.

In 1974 kocht Stad Brugge dit terrein van 1,55 hectare groot. “Op 29 augustus 2024 zal het park dus al 50 jaar in handen van onze stad zijn. De perfecte timing om het park terug alle glorie te geven die het verdient”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inspraak

Volgens burgemeester Dirk De fauw werden bij het ontwerpen van het park ook de buurtbewoners geconsulteerd: “In totaal hebben we 60 reacties ontvangen. Ze werden samengevat worden in zeven belangrijke hoofdpunten: vernieuwde paden, een nieuw wandelpad naar het Minnewater, een vernieuwd welkomstplein, kasteel ’t Fraeyhuis in beeld, een nieuw ontmoetingsplein aan het water, meer bebloeming en dolomietpaden en verharde graspaden voor betere waterdoorlating.”

“Rechtstreeks aan het water zal een nieuw plein aangelegd worden, op die manier versterken we de link tussen het park en gelijknamig meer”, vervolgt Mercedes Van Volcem. “Door het plaatsen van zowel losse als vaste zitelementen en twee petanquevelden maken we dit plein een leuke plaats om te vertoeven.”

“Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van het pleintje, daardoor zorgen we voor een vlotte, veilige en drempelloze toegang naar het plein. Rondom het plein zullen negen Japanse kerselaars aangeplant worden, wat het plein kleurrijker zal maken. Daarnaast blijven alle bomen in het park behouden.”

Vernieuwde wandelpaden

“Een nieuw wandelpad zal over de westelijke gracht heen lopen via een nog aan te leggen brugje. Uit een bevraging bleek dat er grote vraag is naar open graspartijen in het park. “Daarom zullen we het wandelpad verplaatsen in de richting van het heestermassief, op die manier zullen we het open grasplein niet versnipperen”, aldus Dirk De fauw.

Een tweede beeld van de heraanleg van het Minnewaterpark. © Stad Brugge

Dit nieuwe pad zorgt ervoor dat de de Stad paden die parallel met de grachten lopen kunnen vervangen door paden in verhard gras. Dit zal ten goede komen aan de grachten en de bestaande leilinden, die hierdoor meer groeiruimte zullen krijgen. De andere wandelpaden in dolomiet worden vernieuwd, deze dateren uit 1980 en zijn niet langer waterdoorlatend.

Kleurrijk park met veel bloemen

Het bestaande verzonken dambord in het park zal vervangen worden door een ontmoetingsplek in gazon. “Hier komen enkele grote bloembakken, waar we eenjarigen zullen aanplanten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Deze zijn verplaatsbaar, zodat ze tijdens evenementen weggenomen kunnen worden.”

“Verschillende omwonenden kwamen met de wens om meer bebloeming te hebben in het park. We zullen bloembollen in het gazon van het park aanplanten, zodat het park mooi bebloemd zal zijn. Ook éénjarigen zullen in de daartoe voorziene plantzones aangeplant worden. Daarnaast zorgen ook de nieuwe kerselaars voor meer kleur in het park. De vele bloemen zullen het sprookjesachtige park er nog beter laten uitzien.”

Kussershoekje

Het vorige kasteel ’t Fraeyhuis – dat tussen 1913 en 1973 in het park stond – wordt opnieuw zichtbaar gemaakt. Marktegels zullen de hoekpunten van waar het kasteel ooit stond aanduiden. Via een QR-code op deze tegels kunnen bezoekers de geschiedenis van het kasteel leren kennen.

“Picknickbanken, afvalmanden, fietsbeugels en vaste en losse bloembakken, zorgen er verder voor dat het park een ideale ontmoetingsplek wordt voor Bruggelingen en bezoekers”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het ontwerp voorziet in het verwijderen van een strook heesters, zodat er zicht is op de gracht en dus het water, niet ver van het nieuwe wandelpad en de nieuwe brug die geplaatst zal worden. “Uiteraard wordt het kussershoekje in eer behouden. Een plaatsje waar veel koppels hun eerste kus geven. Dat is romantisch erfgoed: dat moeten we koesteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem met een knipoog.

Kostenplaatje en timing

Op 25 september starten we met de werkzaamheden. Deze zullen 90 werkdagen duren. De kostprijs bedraagt 577.039,61 euro. Aannemer Mahieu NV zal de werkzaamheden uitvoeren. Het Minnewaterpark is het veertiende Brugse stadspark dat deze legislatuur vernieuwd wordt…