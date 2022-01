Minnewaterpark in Brugge krijgt aangepast ontwerp

Een bevraging van de buurt in verband met de heraanleg van het Minnewaterpark leverde zestig reacties op. “De paden in het park hebben een belangrijk aandeel in die reacties van de buurt. Het pad dat naar het Colettijnenhof liep in het oorspronkelijk ontwerp, is geschrapt op verzoek van de buurt”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De paden worden straks vernieuwd en opnieuw waterdoorlatend gemaakt. Een nieuw pad naar het Minnewater moet voor meer sociale controle zorgen. Twee bestaande dolomietpaden worden graspaden. De zone aan de IJsputbrug wordt vernieuwd en aan het water wordt een nieuwe ontmoetingsplek gecreëerd. Er komt ook meer bebloeming in het park.

Pleintjes

Het plan voorziet ook twee pleintjes. Bij de ingang vanuit de Vesten is er een welkomstpleintje in een ellipsvorm. Die ellipsvorm komt ook terug bij het pleintje aan het water, waar ook twee petanquebanen, extra bomen, picknickbanken en nieuw parkmeubilair is voorzien.

Het brugje naar het Colettijnenhof en de verbinding naar de Arsenaalstraat krijgen een afsluitbaar hek. Deze poortjes zullen altijd open blijven, maar om veiligheidsredenen kunnen ze eventueel worden gesloten.

Kussershoekje

“Uiteraard wordt het kussershoekje in eer behouden. Dat is romantisch erfgoed dat we moeten koesteren”, zegt schepen Van Volcem met een knipoog.

Het Minnewater is ook een belangrijk park voor culturele activiteiten zoals het Cactusfestival en Feest in ’t Park plaats. “Daarom hebben we bij de opmaak van het ontwerp veel belang gehecht aan de bereikbaarheid van het park, onder meer voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt het merendeel van het straatmeubilair wegneembaar, zodat ook de nieuwe pleinen multifunctioneel kunnen worden gebruikt”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op ruim 660.000 euro. De start van de werken is voorzien na de zomervakantie 2022.