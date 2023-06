Minivoetbaltornooi d’Hulste Cup viert tiende editie

Op 17 juni organiseren 11 jongelui voor de tiende keer hun d’Hulste Cup, een minivoetbaltornooi voor heren en dames.

Aan het tornooi nemen 24 mannenploegen en 4 vrouwenploegen deel. Het tornooi heeft plaats op de terreinen van Chiro de Sprokkels, vlak naast de terreinen van Hulste Sportief. De wedstrijden worden gespeeld op 4 veldjes op het derde terrein van Hulste Sportief en op één veld op het terrein van Chiro De Sprokkels. De wedstrijden vangen aan rond 8.30 uur. De finale heeft plaats rond 19 uur, met daarna de prijsuitreiking. Kleedkamers zijn voorzien bij Hulste Sportief. “We groeien elk jaar een beetje meer”, zegt woordvoerder Jelle Mesdag. “Voor deze verjaardag is er een ruim zonnig terras voorzien waar gewone consumpties aan 2 euro kunnen bekomen worden en ook enkele zomerse drankjes zoals aperitieven of cocktails.” Wie een hapje kan verdragen kan er terecht voor frietjes, hamburgers, braadworsten en belegde broodjes. Er zijn ook ijsjes te verkrijgen, want het belooft mooi weer te worden. Voor de kinderen is er een groot springkasteel. Om 21 uur start de traditionele afterparty met dit keer een gratis vat ter gelegenheid van de tiende verjaardag. Dj’s van dienst zijn dj John, dj Traktor en Gud Vibez. “Vorig jaar was er hier een geweldige festivalsfeer”, zeggen de groepsleden, die het Rode Kruis en de ruim 60 sponsors willen bedanken. “We zijn ervan overtuigd dat het een knaller wordt.”