Minivoetbalploeg Dosko Lips loopt 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker

Minivoetbalploeg Dosko Dips van Guillaume De Bue is al 10 jaar actief en daarom wil de sportieveling, samen met zijn vriendin Amber en zijn voetbalmaats iets speciaals doen voor het goede doel. Ze lopen in team 100 km voor Kom op tegen Kanker.

Financiële acties

“Het 10-jarige bestaan van onze minivoetbalploeg Dosko Dips willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, aldus Guillaume De Bue uit Kortemark. “Met deze insteek besloten we de 100 km-run van Kom op tegen Kanker te lopen. Dit sportieve evenement voor het goede doel vindt plaats op zondag 16 maart in De Schorre in Boom, een plek die bekend is vanwege Tomorrowland. Om aan de 100 km-run deel te nemen, is er wel één voorwaarde: je moet minstens 2.750 euro inzamelen. Daarom zijn we gestart met een aantal financiële acties. Zo verkopen we heerlijke picon voor 15 euro per fles en organiseren we een spaghettiavond in café ‘t Paradijs in Staden. De ouders van mijn vriendin Amber, zijnde traiteur Yves en Annemarie Bastoen-Denys uit de Stationstraat, vonden we bereid om de heerlijke spaghetti te sponsoren. Tegen wie een vrijblijvende gift wil storten via de site van Kom op tegen kanker, zeggen we zeker en vast ook niet neen.”

De 100 km-run is een uniek loopevenement waarbij een team van vier lopers samen 100 km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker. Eén loper start als eerste, en na elke 10 km sluit een extra loper van het team aan. De eerste loper legt dus 40 km af, de tweede 30 km, de derde 20 km en de vierde 10 km. Ze lopen samen, komen ook samen over de finish en het team legt op die manier samen 100 km af. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om zo snel mogelijk over de meet te komen. De sportieve uitdaging en de groepsgeest staan centraal. De netto-opbrengst van de 100 km-run gaat naar kankeronderzoek dat een directe impact heeft op de levenskwaliteit en overlevingskansen van mensen met kanker. Via onze Dosko Dips minivoetbalploeg hopen we ook ons steentje bij te dragen.”