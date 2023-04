Minister Weyts slingert zich door pas geopende sportzaal in Bredene

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft dinsdagmorgen De Boeie geopend in Bredene. De zaal wordt door Koninklijk Werk Ibis gebruikt als polyvalente zaal en turnzaal.

Het nieuwe complex is groter, heeft vanuit de turnzaal een mooi zicht op de Spuikom en is al enige tijd in gebruik.

Er werd 2 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan de school zelf 40 procent betaalde. Zaterdag is de zaal ook te zien tijdens een opendeurdag in de school.