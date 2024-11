Minister Weyts schrapt erkenning hondenkwekerij in Menen

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de erkenning van een professionele hondenkwekerij in Menen geschrapt. “Wie niet aan de voorwaarden voldoet en de vele kansen niet grijpt, verliest het recht om dieren te kweken. De uitbater wilde nu assistentiehonden opleiden en daar is een grote nood aan, maar die honden hebben zelf ook noden”, zegt minister Weyts.

Een professionele hondenkwekerij in Menen moet van de afdeling Dierenwelzijn officieel haar deuren sluiten. De voorbije jaren werden er ernstige problemen vastgesteld, zoals ondermaatse hygiëne, onvoldoende ventilatie, gebrek aan een droge ligplek of plaats om buiten te lopen voor de honden. Na meerdere waarschuwingen werd de situatie niet beter en besliste de minister dus om de erkenning van de kwekerij te schrappen. “Een kordate handhaving met meer controles en strengere straffen is heel belangrijk. Daarom lopen er ook steeds meer mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen tegen de lamp. Dit jaar alleen al werden er elf erkenningen van kwekers ingetrokken, zo nu ook in Menen.”

Waarschuwingen

De afdeling Dierenwelzijn heeft de laatste jaren bij verschillende controles ernstige problemen vastgesteld bij de hondenkwekerij in kwestie in Menen. Zo bevonden de verblijven van de honden zich in een hangar, waar de hygiëne ronduit ondermaats was. Niet alle dieren hadden een droge ligplaats, er was geen toegang tot een permanente buitenloop en in de hangar was er ook te weinig ventilatie. Inspecteurs konden vaststellen hoe honden hun voer kregen op een vuile vloer.”

“Hij wilde graag assistentiehonden opleiden, maar ook honden hebben zelf noden”

“Daarnaast waren er ook nog niet-geregistreerde dieren aanwezig. “We geven de kwekers altijd eerst de kans om hun fouten te verbeteren. Maar als men een tweede of derde kans niet grijpt om alles in orde te brengen, dan is sluiten de enige oplossing. Wie niet horen wil, moet voelen”, stelt minister Weyts.

Assistentiehonden

De kweker zelf had het nobele doel om assistentiehonden voor mensen met een handicap of ziekte op te leiden. “Er is al lange tijd een sterke nood aan assistentiehonden. Maar deze honden hebben zelf natuurlijk ook noden, waar de kweker in kwestie niet aan kon voldoen”, betreurt minister Weyts. “De man krijgt nu de tijd om een nieuwe plaats te zoeken voor de dieren. Daarna gaan de deuren van de hondenkwekerij dicht en mag hij voor minimum twee jaar geen nieuwe erkenning aanvragen.”

De uitbater was niet bereikbaar voor een reactie.