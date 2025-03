Minister Weyts heropent Sint-Jan-de-Doperkerk in Helkijn na restauratie: “Eeuwenoude ziel als symbool voor levende gemeenschap”

Helkijn ademt geschiedenis en in dat verhaal is de Sint-Jan-de-Doperkerk al eeuwenlang het kloppende hart. Na een grondige restauratie schittert ze opnieuw als ontmoetingsplek voor jong en oud. Op zaterdag 22 maart om 11 uur was er de feestelijke opening in aanwezigheid van Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA). “In heel Vlaanderen kunnen we naar jullie voorbeeld wat meer fier op dat van hier gebruiken”, klonk de minister ludiek.

De Sint-Jan de Doperkerk heeft haar ziel behouden, maar haar functie verrijkt. Naast een plek voor huwelijken, doopvieringen en afscheidsceremonies, wordt ze ook een bruisende hotspot voor cultuur en ontmoeting. Een podium voor muziek, voordrachten, lezingen en samenkomsten, een plek waar geschiedenis en toekomst hand in hand gaan.

Vruchtbare samenwerking

Deze heropleving kwam er niet zomaar. Dankzij een krachtige samenwerking tussen de kerkfabriek, het gemeentebestuur en de Vlaamse overheid werd dit erfgoed gered van de tand des tijds. Tot 2014 werd de kerk gebruikt voor wekelijkse erediensten. Sindsdien diende ze enkel voor occasionele vieringen en socioculturele activiteiten, als ontmoetingsplaats voor iedereen. Daarom sloegen de kerkfabriek en de gemeente in 2022 de handen ineen om de kerk nieuw leven in te blazen.

Na inspectie door Monumentenwacht volgden restauratiewerken: gevels, dak, goten en torenspits werden aangepakt, en later werd het interieur gerenoveerd. De kerk kreeg nieuwe verlichting, herstelde deuren en een professionele klank- en lichtinstallatie. Met steun van Vlaanderen werd de kerk behouden als waardevol erfgoed. Eerst werd de buitenkant aangepakt: gevels, dak, torenspits en zelfs de klokken die nu opnieuw helder over het dorp galmen.

Tweede jeugd

Binnenin kreeg de kerk een tweede jeugd met pleister- en schilderwerken, nieuwe verlichting, een opgefriste inkom en een state-of-the-art klank- en lichtinstallatie. Met negen grote verduisterende gordijnen voor akoestisch en thermisch comfort is deze kerk klaar voor de toekomst. “Een tastbaar project van hoe de gemeente een nieuwe wind wil laten waaien, erfgoed en cultuur op de agenda zet, samen met sport en andere initiatieven voor jong en oud”, zegt burgemeester Mathias Goose (Pro8587).

De burgemeester vestigde de aandacht op het doordachte restauratieproces: “De werken werden binnen een beheersbaar en behapbaar 2,5 jaar tijd uitgevoerd. De buitenkant waarbij ook de hervoeging van de buitenmuren, komt binnen een tweetal jaar aan de beurt, met dezelfde budgettaire verdeelsleutel via Onroerend Erfgoed.”

Vlaanderen investeert in erfgoed -met reden

Onroerend Erfgoed nam 70 procent van de kosten, exclusief BTW, voor zijn rekening. En dat was geen toeval. “Per inwoner in Spiere-Helkijn is er opvallend veel onroerende erfgoed, en daar mogen jullie terecht fier op zijn”, sprak minister Weyts.

“In heel Vlaanderen kunnen we naar jullie voorbeeld wat meer fier op dat van hier gebruiken”, sprak de minister bij de officiële opening. “Deze investering is meer dan een blijk van steun: het is een daad van waardering voor het rijke Vlaamse patrimonium en het belang ervan voor onze dorpen en steden”, klonk het bij het gemeentebestuur.

Met gepaste trots werd Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts verwelkomd om de plechtige heropening te verrichten. Zijn aanwezigheid is een erkenning voor al wie hieraan heeft meegewerkt: van beleidsmakers tot vakmannen, van vrijwilligers tot betrokken inwoners.

Ook secretaris van de kerkfabriek Denise Dewancker loofde de samenwerking: “Dankbaar voor de steun van Vlaanderen en ook de gemeente verdient lof: ze hebben hun schouders onder dit project gezet en nemen een groot deel van de kosten op zich.”

De Sint-Jan-de-Doperkerk is niet langer enkel een monument van het verleden, maar een symbool van een levende gemeenschap. En dát is misschien wel de mooiste restauratie van allemaal!