Minister Weyts helpt archeologen even graven naar middeleeuwse motte, waar ooit de graven van Vlaanderen verbleven

Archeologen hebben in Ieper de restanten van een middeleeuws domein ontdekt: een motte met een muur en een gracht die tot de 12de eeuw een verblijfplaats was voor de graven van Vlaanderen. Het is voor het eerst dat resten van dicht bij het ontstaan van Ieper opgegraven worden. Ze laten zien hoe Ieper in de middeleeuwen na Brugge en Gent de belangrijkste stad van ons graafschap was – en één van de grootste industriesteden van Europa. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) kwam zaterdag even mee graven.

Op de plaats waar eind dit jaar de vernieuwde Carrefour in Ieper moet openen, graven archeologen momenteel naar de oorsprong van de stad. Ze hebben daarbij nu de restanten blootgelegd van het middeleeuwse grafelijk domein, waarrond de stad is ontstaan. Concreet zijn er op het terrein aan het Vandenpeereboomplein tot nu toe al resten gevonden van de mottegracht en de keermuur rond de opgeworpen heuvel. Dit domein was de verblijfplaats van de Graaf van Vlaanderen in Ieper van bij de oorsprong tot ca. 1130.

Wallestraatje

Na de sloop van de huidige Carrefour en de bovenliggende appartementen in opdracht van Ypstar BV eind vorig jaar, wordt sinds januari 2025 een archeologisch traject doorlopen. Dit wordt uitgevoerd door Group Van Vooren nv, met ondersteuning van Hembyse Archeologie bv. De verwachtingen waren al van bij de start hooggespannen. Want uit de schaarse historische bronnen uit de 14de eeuw van Ieper weten we dat voor de ingang van de Sint-Maartenskathedraal sprake is van een ‘wal’ en een ‘mote’.

Tot op vandaag heet het straatje langs het opgravingsterrein daarom het Wallestraatje. Dit is een verwijzing naar het grafelijk domein, waaruit later de grootstad Ieper zou groeien. De Graaf van Vlaanderen had in verschillende steden in het graafschap een verblijfplaats, waarvan de Burg in Brugge en het Gravensteen in Gent de belangrijkste zijn. Daarnaast waren er ook domeinen in o.a. Kortrijk, Veurne, Rijsel en dus ook Ieper, dat na Gent en Brugge de belangrijkste stad van het graafschap zou worden.

Aangezien het grafelijk domein zich in de loop van de 12de eeuw na de moord op graaf Karel De Goede en de daaropvolgende opvolgingsstrijd naar het Zaalhof verplaatste, is het een unieke kans om de vroegste fases van zo’n domein te kunnen opgraven. Hoe zag zo’n domein er dan uit? Het gaat om een kunstmatige heuvel van opgehoopte aarde met een brede gracht omheen, in de archeologische wereld bekend als een motte.

Daarnaast was er nog een tweede gracht rond een vaak iets groter terrein, waar een kapel verscheen en andere gebouwen — zoals een muntplaats en graanschuur — om de handel en wandel van de graaf te ondersteunen, het zogenaamde neerhof. In Ieper is dat het terrein rond de Sint-Maartenskathedraal.

Mottegracht

Op de opgraving is nu een deel van de mottegracht en de motte blootgelegd. De gracht heeft een breedte van ca. 15 meter. De gracht is na de opgave van het domein in de 12de eeuw in verschillende fases opgevuld. Aan de hand van het vondstmateriaal in de verschillende lagen kunnen we nu de datering van die opvulling gaan onderzoeken en nagaan wanneer het terrein nadien terug bewoonbaar was voor gewone stadswoningen in Ieper.

In de bovenste lagen zijn woningen opgegraven die voorlopig te dateren zijn van de 15de tot de 19de eeuw. Zeer interessant blijkt de vondst van een muur in ijzerzandsteen op de grens van de gracht en de motte. Mogelijk gaat het om de fundering van de verdedigingsmuur rond de woonplaats van de Graaf.

De diameter van de motte zelf is momenteel nog niet te berekenen. En het onderzoek op dit deel van het terrein moet nog grotendeels van start gaan. Dankzij doctoraatsstudent Lennert Lapeere van de UGent weten we dat er op het einde van de 13de eeuw sprake is van een kelder op de motte. Aangezien de heuvel zelf in latere periodes zal zijn afgegraven, zijn funderingen, een waterput of deze mogelijke kelder de enige resten die we kunnen verwachten van de woning van de Graaf. En die hopen we in de komende 2 weken aan te treffen.

Dankzij de uitstekende samenwerking tussen het archeologisch bedrijf en de vrijwillige metaaldetectoristen van Metaalstrijd, leverde de archeologische site al heel wat mooie en interessante metalen vondsten op. Deze zitten vooral in de grond waarmee de mottegracht werd opgevuld. Het gaat om munten, gespfragmenten, speelgoed, insignes… Ze geven samen met de andere vondsten een eerste indicatie naar datering, maar ook een mooi beeld op het dagelijkse leven van de Ieperling in die vroege periode van de stad.

Rijke geschiedenis

“Deze vondsten maken ons fier op dat van hier. We krijgen in Ieper immers een fascinerende inkijk in een belangrijk en boeiend hoofdstuk uit het verhaal van Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts, die zaterdagmiddag even kwam graven met de archeologen op de site. “Onze voorouders hebben zoveel opgebouwd en voor ons achtergelaten. Hoe meer we kunnen herontdekken, hoe meer we leren over ons eigen verleden. Ieper – en bij uitbreiding heel Vlaanderen – mag heel fier zijn op onze rijke geschiedenis.”

“Opgravingen zoals deze tonen aan waarom het belangrijk is om een archeologisch traject te doorlopen en degelijk onderzoek te voeren naar wat zich meestal onzichtbaar onder onze voeten bevindt. Archeologen spitten niet louter voorwerpen op, maar puzzelstukjes in een groter verhaal. Verhalen die zorgen voor een gemeenschap begeesterd door erfgoed”, zegt Peter De Wilde, administrateur-generaal van agentschap Onroerend Erfgoed.

“Deze bijzondere opgraving werpt een uniek licht op het vroege ontstaan van Ieper”, zegt burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “De vondst van het middeleeuwse grafelijk domein bevestigt de historische betekenis van onze stad binnen het graafschap Vlaanderen. Dit erfgoed herontdekken, betekent niet alleen het verleden begrijpen, maar ook onze toekomst verrijken. We zijn trots op deze fascinerende ontdekking en danken alle betrokken onderzoekers en partners voor hun inzet.”

Opendeurdag

Op zondag 23 maart is de site te bezichtigen voor het grote publiek. Er zijn rondleidingen om 13.30 uur, 15 uur en 16.30 uur.

(TP)