Minister Vincent Van Quickenborne bezoekt met gezin Sea Life Blankenberge en wordt ook peter van zeehondje Lily

Naast honden, blijken ook vossen en grijze zeehonden rustende zeehondenpups op onze stranden aan te vallen. Dat zegt Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdag bij een bezoek aan het zeehondenopvangcentrum in Sea Life Blankenberge. De minister benadrukte ook dat wandelaars hun honden aan de leiband moeten houden.

Sea Life Blankenberge kreeg vrijdag bezoek van minister Van Quickenborne en zijn gezin. De minister kwam er de vernieuwde educatieve ruimtes openen en bracht ook een bezoek aan het zeehondenopvangcentrum waar er momenteel drie zeehonden verblijven. Daar kreeg de minister ook uitleg over de vernieuwde procedure voor opvang van gestrande zeehondjes, vanwege de vogelgriep. Zeehonden worden voortaan namelijk eerst getest op vogelgriep en moeten dan even in quarantaine. De minister ontmoette ook zeehondje Lily, waarvan hij peter werd.

De afgelopen periode werd Sea Life regelmatig opgeroepen voor zeehondjes met bijtwonden. Die waren afkomstig van loslopende honden op het strand. Al blijken dat niet de enige veroorzakers. “Uit onderzoek blijkt dat sommige beten ook van vossen of van grijze zeehonden zijn die hun pups aanvallen. Hoe dan ook is het belangrijk dat mensen hun hond aan de leiband houden. Daar wordt op verschillende plaatsen op gecontroleerd. Zo zijn er in Blankenberge afgelopen weekend nog enkele GAS-boetes uitgeschreven. Honden kunnen een gevaar vormen voor de rustende zeehondjes”, zegt Van Quickenborne.