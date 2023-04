Minister van Welzijn Crevits geeft lezing in het eigen Torhout

Op maandag 24 april geeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits een lezing in de eigen stad. Ze doet dat op uitnodiging van de Torhoutse CD&V Senioren met Ignace Samaey als voorzitter.

De bijeenkomst start om 14.30 uur in zaal De Biekorf met een welkomstwoord door laatstgenoemde en koffie met gebak. Om 15.15 uur start de minister (op de foto op haar kabinet in Brussel) haar voordracht. Vanaf 16.30 uur is er kans tot napraten bij een drankje. Deelnemen kost 9 euro en inschrijven moet uiterlijk tegen 20 april gebeuren bij secretaris Cecile Verhelst, 050 21 57 67, cecile.verhelst@gmail.com (bij voorkeur via mail).

Hilde Crevits zal het hebben over de toekomst van het ouderenzorgbeleid. Als ouderen gevraagd worden naar aspecten van levenskwaliteit, hechten ze groot belang aan gezondheid, beschikbaarheid van zorg, de kans om thuis te kunnen blijven wonen, activiteiten voort te zetten die het leven betekenis geven, zich veilig voelen, zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn, zelf keuzes maken, autonoom kunnen handelen en hun privacy en waardigheid behouden.