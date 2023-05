Minister Van Quickenborne reageert op vrijlating Olivier Vandecasteele: “Dag om nooit te vergeten”

Verschillende ministers reageren vrijdag op Twitter opgelucht en blij op het nieuws dat Olivier Vandecasteele is vrijgelaten uit de Iraanse cel en onderweg is naar ons land. Premier Alexander De Croo kondigde dat vrijdag aan. Vandecasteele wordt vrijdagavond thuis verwacht.

“Een dag om nooit te vergeten”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Dankbaar voor de volgehouden inspanningen van onze diplomatieke en veiligheidsdiensten. Vanavond is Olivier terug bij zijn familie als een vrij man.”

Nog reacties

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is tevreden. “We hebben gedaan wat juist is. Veel goede moed aan Olivier Vandecasteele, vrienden en familie. Dank aan iedereen die hieraan meewerkte, in de grootste professionaliteit.”

“Zijn vrijlating is een enorme opluchting voor ons, maar vooral voor zijn familie en vrienden, die een enorme moed hebben getoond. Dank aan allen die zich voor zijn vrijlating hebben ingezet. België laat onschuldige burgers niet in de steek. Olivier, we verwachten je!”, schrijft minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib (MR).

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) is eveneens opgelucht. “Opluchting, Olivier Vandecasteele komt eindelijk naar huis. Met bijzondere dank aan Buitenlandse Zaken en de veiligheidsdiensten. Veel warmte en goede moed.”

Hetzelfde geldt voor minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Het was onze plicht en samen met de federale regering namen we onze verantwoordelijkheid om een onschuldige man te bevrijden. En dat is ook een opluchting.”

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft het over “fantastisch nieuws”.

Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is opgelucht voor Vandecasteele en zijn familie. “Dank aan alle betrokken diensten en aan de militairen die hebben bijgedragen aan zijn terugkeer naar België. Welkom thuis, we verwachten je vol ongeduld.”