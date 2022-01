Minister Valérie De Bue bezoekt Memorial Ploegsteert en zegt steun toe

Op uitnodiging van de War Graves Commision bracht minister Valérie De Bue, bevoegd voor Overheidsdiensten, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, woensdag een werkbezoek aan het Memorial Ploegsteert.

Het bezoek werd aangevat in het Plugstreet Experience Centrum dat pal naast het Memorial gelegen is. Daar werd uitgelegd hoe belangrijk het is om te blijven herdenken dat wij dankzij de opoffering van de vele gesneuvelden van een vrije wereld kunnen genieten.

11.390 Britse militairen

Tijdens haar bezoek dankte de minister een ploeg medewerkers van de groendienst verbonden aan de commissie. Directeur Geert Bekaert kaartte adien de noodzaak aan om ook de overheid te duiden op het verhaal van de voltooiing van het Memorial in 1931 en het verdere onderhoud als erfgoed. Op en rond het monument liggen 11.390 Britse militairen die in de omgeving sneuvelden maar geen graf kregen. Het cirkelvormige monument is aan herstelling toe en wellicht wordt dit in 2025 aangepakt na een grondige studie.

Steun beloofd

Ook de dienst onderhoud zerken was aanwezig en gaf uitleg over hun doen. Medewerkers verduidelijkten dat er jaren voorbereiding nodig zijn om de exacte gravuren terug te krijgen om sommige graven er als nieuw te laten uitzien. Geboeid door het beroep van steenkapper werd de minster zelfs uitgenodigd om zelf haar initialen te graveren in de zachte Engelse steen die ook nu nog steeds gebruikt wordt. Na haar bezoek beloofde ze alvast de nodige reserves aan te leggen om zowel de Commonwealth als de gemeente te ondersteunen om het Memorial Ploegsteert, waar nog iedere eerste vrijdag van de maand een Last Post geblazen wordt, in stand te houden. (ZB)