Minister Somers wil Oostends initiatief voor sterrenregister voor ongeboren kinderen navolging geven

Minister Bart Somers (Open VLD) wil het initiatief van de stad Oostende, dat eerder dit jaar startte met een symbolisch sterrenregister, navolging geven. In Oostende kunnen ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap dat kind aangeven, ongeacht de duur van de zwangerschap. Somers wil ook onderzoeken of rouwverlof bij zwangerschapsverlies bij het personeel van de Vlaamse overheid en lokale besturen kan worden ingevoerd.

De regeling rond de aangifte van sterrenkinderen is voor ouders soms complex en zeer arbitrair. Als een kindje na meer dan 180 dagen zwangerschap kort voor of na de geboorte overlijdt, is een aangifte verplicht. Vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen ouders die dat wensen hun kindje ook wettelijk aangegeven en een voornaam geven. Ouders waarvan het kindje minder dan 140 dagen in de buik zat, kunnen wettelijk gezien geen aangifte doen. Het is voor sommige ouders traumatisch dat hun kindje nooit officieel bestaan heeft.

Rouwverlof

Lokale besturen kunnen daar een verschil in maken, de stad Oostende is daarom gestart met een symbolisch sterrenregister. Zo kunnen alle ouders hun kindje aangeven, ongeacht de duur van de zwangerschap. Het register staat ook open voor baby’s die in het verleden zijn geboren.

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers is een voorstander van het Oostendse initiatief van zijn partijgenoot Bart Tommelein. Samen met de VVSG wil hij het initiatief kenbaar maken bij andere besturen. Hij laat ook onderzoeken of rouwverlof bij zwangerschapsverlies kan worden ingevoerd voor het personeel van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Erkenning

“Een kindje verliezen is het ergste wat iemand kan overkomen. Ik vind het initiatief van stad Oostende hartverwarmend. Het toekennen van rouwverlof aan personeelsleden die worden geconfronteerd met een zwangerschapsverlies zal volgens mij alleen maar bijdragen aan de erkenning van de stilgeboren kindjes en hun ouders,” aldus minister Bart Somers.