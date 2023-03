Minister Somers bezoekt Kortrijks project ‘Roots’ dat segregatie doorbreekt via muziek, dans en theater

Minister Bart Somers trekt met Plan Samenleven de komende drie jaar 47 miljoen euro uit voor lokale besturen die een boost willen geven aan het samenleven in diversiteit. Koploper Kortrijk is één van de 105 lokale besturen die intekenden op het plan. “Het Plan Samenleven zal over gans Vlaanderen meer dan 31.000 jongeren met migratieroots of met een handicap in contact brengen met cultuur. Met het project Roots toont Kortrijk hoe cultuur een verschil kan maken in het doorbreken van segregatie”, aldus Somers. Samen met een dertigtal OKAN-jongeren trok de Vlaams minister van Samenleven vandaag, donderdag, naar Conservatorium Kortrijk om er deel te nemen aan workshops dans, theater en muziek.

“We laten jongeren zoveel mogelijk in contact komen met cultuur- en vrijetijdsorganisaties en hun aanbod. We geven hen de kans om ons aanbod en hun talenten te ontdekken. Op die manier komen ze in aanraking met de wereld buiten de school en vergroten en versterken ze hun netwerk. Elk kind heeft recht op participatie, vrije tijd en cultuur, maar dat is niet evident als je nieuw bent in een stad en al zeker niet met de bagage die sommige jongeren met zich meedragen”, zegt Maarten Vandecaveye, projectcoördinator bij Roots.

Nog vier andere projecten

Naast het in contact brengen met cultuur tekende Kortrijk in op nog vier andere projecten in het Plan Samenleven. De stad wil ook segregatie doorbreken via inclusieve sport- en vrijetijdsparticipatie. Een derde project is een actieplan om straatintimidatie aan te pakken. Voor de uitwerking van dit plan schakelt de stad de expertise in van onder meer de vzw Oranjehuis. De vierde actie richt zich op de Nederlandse taal. Wekelijks maken tot 85 Kortrijkzanen gebruik van de Oefenkansen Nederlands in onder andere scholen, BIB en wijkcentra. Vrijwilligers gaan met deelnemers in gesprek om zo de Nederlandse taal verder te verkennen.

We willen dat iedereen zich in onze stad welkom voelt en gelijkwaardige kansen krijgt

Met de subsidies bouwt Kortrijk de praatgroepen verder uit en ondersteunt het de vrijwilligers nog beter. De stad investeert ook in taalcoaching binnen de dienst Werk & Activering, om werknemers taalvaardiger te maken op de werkvloer. Tot slot zijn er drie brugfiguren in het secundair onderwijs gestart. Zij maken het verschil voor kwetsbare gezinnen en zijn de brug voor leerkrachten en directie met onder andere het welzijnswerk. “We willen dat iedereen zich in onze stad welkom voelt en gelijkwaardige kansen krijgt. Ons uiteindelijk doel is dat elke Kortrijkzaan zich in onze stad kan ontplooien en dat onze inwoners met wederzijds respect en begrip samenleven”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.