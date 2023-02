Minister sluit Wervikse hobbykennel met “zeer vuile verblijven”, eigenaar heeft dubbel gevoel: “Te veel grijze zone”

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat hondenkennel Fenrir K9 in Wervik sluiten omdat de hygiëne er ondermaats is. Eigenaar Matthias Van Hoof legt zich neer bij de beslissing, maar heeft het moeilijk met de willekeur. “De regelgeving is te vaag en te algemeen.”

“Bij inspecties in Fenrir K9 in Wervik stelde men onder meer vast dat de verblijven zeer vuil waren, dat er een doordringende geur hing en dat niet alle dieren een droge ligplaats hadden”, motiveert Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de sluiting van hobbykennel Fenrir K9 in Wervik.

De hondenfokker zou al meermaals bezoek hebben gehad van inspecteurs van Dierenwelzijn en politie. Herhaaldelijk stalden ze inbreuken vast. De eigenaar kreeg in het verleden al meermaals waarschuwingen en processen-verbaal. “De problemen bleven echter aanslepen. Daarom verliest hij vanaf 15 april zijn erkenning voor minstens twee jaar”, klinkt het. Vorige maand trok Weyts ook al de erkenning in van kweker Puppy4life uit Kortemark.

“Geen gedetailleerde richtlijn”

Eigenaar Matthias Van Hoof heeft wel begrip voor de beslissing, maar hij blijft zitten met een dubbel gevoel. “Ik snap het en ben blij dat er zoveel inzet is om het dierenwelzijn te verhogen, maar ik vind ook dat de wetgeving te kort schiet. Er is te veel grijze zone doordat de regelgeving te vaag en te algemeen is”, meent hij.

Zo wijst hij op de luchtverversing. “Die moet voldoende zijn, volgens de regels, maar wat is dat dan? Daar is simpelweg geen antwoord op. Bij de firma’s die ik aanschreef, zeiden ze me allemaal dat hetgeen ik heb voldoende is. Ik mis die gedetailleerde richtlijn.”

“Nergens honderd procent in orde”

Als kleine hobbyfokker is het volgens Matthias ook moeilijk om het honderd procent goed te doen. “Ik ben zeker dat geen enkele hondenkennel honderd procent in orde is. Je kan nu poetsen en binnen het halfuur kunnen er drie strontjes liggen. Is de hygiëne dan ondermaats? Je kan toch niet verwachten dat ik er blijf naast staan met een vuilblik?”

Dat is niet het enige voorbeeld dat hij geeft. “De voeding op de vloer bijvoorbeeld. Als je het in de bakjes van de honden doet en de korrels vallen door het schrokken op de grond, is dat dan de schuld van de fokker?”

Intussen heeft Matthias voor de acht Mechelse herders die hij hield in zijn hobbykennel al een nieuw onderkomen gevonden. “Ook de webshop zal ik verkopen. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Misschien moet ik wel elders in Europa iets opstarten waar er geen zulke problemen zijn?”