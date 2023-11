Minister Rutten wil bijkomend onderzoek naar Knokke-Heist: “Pano-reportage roept vragen op, daar moeten antwoorden op komen”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten wil dat er een bijkomend onderzoek komt naar Knokke-Heist, naar aanleiding van een reportage van Pano op VRT1.

Pano onderzocht de belangenvermenging tussen lokale bestuurders in Knokke-Heist en vastgoedpromotoren in de gemeente. Buurtbewoners getuigden over intimidatie door vastgoedgroepen en over inmenging van het lokale bestuur. De burgemeester en schepenen zouden buurtbewoners hebben overtuigd om hun gronden te verkopen.

Rutten vraagt de gouverneur van West-Vlaanderen om bijkomend onderzoek te voeren. De gemeente staat al sinds september onder verscherpt toezicht, na een kritisch rapport van Audit Vlaanderen.

“Na de reportage rijzen er toch een aantal vragen”, zegt Rutten. “Ik zal aan de gouverneur dan ook vragen bijkomend onderzoek uit te voeren met het schepencollege van Knokke-Heist. De Pano-reportage roept vragen op, daar moeten antwoorden op komen.”