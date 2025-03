Minister Quintin lovend na werkbezoek aan politie Westkust in kader van transmigrantenproblematiek: “Cijfers blijven stabiel”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) bezocht dinsdag de politiezone Westkust. Het werkbezoek stond in teken van de dossiers rond transmigratie en hieraan gelinkte internationale samenwerking. De minister kreeg een demonstratie en was na afloop lovend. “Er wordt goed gewerkt en de cijfers van transmigranten blijven stabiel.”

De minister startte zijn werkbezoek met een ontvangst in het Centraal Politiehuis van zone Westkust in Koksijde. Bij het bezoek tekenden heel wat mensen present. Zo was burgemeester van Koksijde Sander Loones aanwezig, net als burgemeester van De Panne Wim Janssens. Ook gouverneur Carl Decaluwé volgde het werkbezoek van de minister, net als procureur des Konings West-Vlaanderen Filiep Jodts en commissaris-generaal Eric Snoeck. Zij kregen in het politiehuis eerst een uiteenzetting over de transmigratieproblematiek, door eerste hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, korpschef van politiezone Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie.

Cijfers stabiel

“Onze controles aan grensovergangen, op het strand en in de duingordels en aan de op- en afritten van de autosnelwegen blijven broodnodig. We willen ten allen tijde vermijden dat er dodelijke slachtoffers vallen bij mislukte oversteken”, sprak Paelinck.

Minister Bernard Quintin (MR) toonde zich na afloop tevreden over het bezoek. “Ik ben tevreden om te zien dat er hier hele goede politieagenten actief zijn met de juiste uitrusting om de strijd tegen mensensmokkel te voeren”, sprak hij.”

“De cijfers van transmigranten blijven stabiel, maar dit blijft een aandachtspunt voor ons. We gaan de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk ook versterken en ik ga eind van de maand naar Londen voor overleg met mijn collega”, besluit minister Quintin.

Na de uiteenzetting begaf de minister zich samen met de andere aanwezigen naar het strand waar een demonstratie met de drone, dronewagen en verschillende voertuigen van politiezone Westkust volgde. (JH)