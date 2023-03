Minister Peeters opent nieuwe Vlasbrug

Komende zaterdag om 10 uur wordt de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Leie tussen Ooigem en Beveren-Leie officieel geopend.

Dat gebeurt in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Op de officiële opening, aan Waregemse zijde op Beveren-Trakel, tekenen heel wat hoogwaardigheidsbekleders present. Behalve de Vlaamse minister gaat het om West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en recreatie Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), de directie van De Vlaamse Waterweg, burgemeester Jan Stevens (CD&V) van Wielsbeke en schepen Rik Soens (CD&V) van Waregem. De nieuwe oversteek krijgt de naam Vlasbrug, een knipoog naar de vroegere vlasnijverheid langs de Leie. De stalen S-vormige brug verbindt niet alleen de jaagpaden aan beide kanten van de rivier, maar ook de natuurgebieden, zoals De Zavelputten in Beveren-Leie, Ooigembos in Wielsbeke en de Oude Leiearm op Wielsbeeks grondgebied. Na de opening, tussen 11.30 uur en 14 uur, trakteert de Vlaamse Waterweg alle passanten op een lekkere wafel. (PNW)