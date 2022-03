Minister Matthias Diependaele (N-VA) bedankt vrijwilligers die Oekraïense vluchtelingen opvangen in Ieper

Afgelopen weekend bezocht minister Matthias Diependaele (N-VA) Ieper naar aanleiding van de officiële opening van het Belfort. De minister nam de gelegenheid te baat om in het Kapucijnenklooster, dat werd ingericht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, halt te houden. Matthias Diependaele bedankte de vrijwilligers voor hun vele werk.

Het voormalige Kapucijnenklooster in Ieper werd ingericht als verblijfplaats voor Oekraïense vluchtelingen. De technisch dienst maakten het pand klaar voor gebruik en kreeg daarbij hulp van heel wat vrijwilligers, onder meer de papascouts. De minister kreeg bij zijn blitsbezoek een korte rondleiding en hij uitte daarbij zijn waardering voor het werk van de vrijwilligers.

Het is nu aan Fedasil om vluchtelingen toe te wijzen aan Ieper. “Elke Oekraïense vluchteling die naar Ieper komt, wordt in principe eerst in het klooster opgevangen. Als laatste keuze bieden we plaatsen aan bij gastgezinnen thuis”, aldus schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA).

(CMW)