Minister Ludivine Dedonder bezoekt Dodengang in Diksmuide

Op woensdag 8 november was er hoog bezoek in de Dodengang in Diksmuide. Minister van Defenstie, Ludivine Dedonder, kwam er een kijkje nemen samen met twee Doornikse scholen.

“De Dodengang is de bekendste Belgische oorlogssite aan het IJzerfront. De Dodengang is een site van het War Heritage Institute (WHI), de nationale instelling voor militair erfgoed en herinnering, onder voogdij van de Minister van Defensie”, vertelt Evelyne Osaer, communicatie & events van Warheritage. “In West-Vlaanderen beheert het WHI ook de Belgische militaire begraafplaatsen, de commandobunker Kemmel en er wordt gewerkt aan een nieuwe site in Ieper. Jaarlijks verwelkomt de Dodengang zo’n 60.000 bezoekers waaronder heel veel scholen, zowel uit Vlaanderen als Franstalig België. De Dienst Herinnering van het WHI begeleidt ook zelf educatieve uitstappen naar verschillende oorden van herinnering. In de aanloop naar 11 november volgt Minister van Defensie Ludivine De Donder het bezoek van leerlingen van het Athénée Royal Campin en het Institut Provincial d’enseignement secondaire, beiden uit Doornik, in het kader van een driedaagse uitstap naar de Westhoek, begeleid door de Dienst Herinnering.”

De minister die verwacht werd om 14.30 uur kwam een paar uur te laat en kon de site niet meer bezoeken, het regenweer maakte dat het al veel te donker was. Door de regen en de hevige wind konden de leerlingen van beide scholen, die wel de site hebben bezocht, zich levendig inbeelden wat een ellende het voor de soldaten in WOI moet zijn geweest. Kliedernat en rillend van de kou stapten ze terug de bus op maar met een ervaring rijker, iets wat ze niet snel zullen vergeten. Hoe de soldaten hier zich moesten behelpen in de kou, regen met honger en met het gevaar dat letterlijk achter het hoekje schuilde, dat is iets dat ze zich niet hadden kunnen voorstellen. (ACK)