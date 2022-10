Minister Julien Liebaertlaan 18 krijgt Architectuurprijs Kortrijk 2022: “Gedurfd project met beperkt budget”

Sis Pillen en Delfien Versaevel hebben op de Architectuurprijs Kortrijk 2022 de Prijs van de Jury gewonnen, met hun aanpak van een herenwoning in de Minister Julien Liebaertlaan. De Publieksprijs ging naar Sophie Lanckriet (en architect Steve Knockaert), voor haar project met een villa in de Elzenlaan.

In totaal werden 38 projecten ingestuurd voor de Architectuurprijs Kortrijk 2022. Daaruit selecteerde de beoordelingscommissie acht projecten. De stad werkte daarvoor samen met de Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk (ABEKO) en Architectuur Kortrijk (AK).

“Het ging telkens om bestaande, private en kleinschalige projecten die interessant werden omgevormd of die werden afgebroken en weer opgebouwd. Met onze prijs willen we ook tonen welke architecten in staat zijn om bijzondere projecten vorm te geven”, zegt Sigert Defrancq, coördinator Architectuurprijs Kortrijk 2022.

De jury bekroonde de herenwoning uit 1913 in de Minister Julien Liebaertlaan 18 met de Architectuurprijs Kortrijk 2022. Sis Pillen en Delfien Versaevel kochten de woning in 2020. Sis, zelf architect, werkte samen met Kobe Pillen (platform architectuur), Dimitri Vroonen (DMTR architectuur) en Hannes Monserez (Macadam Atelier).

“Onze woning straalt op zichzelf charme en authenticiteit uit, maar er was wel een renovatie nodig om die te optimaliseren en meer licht te geven”, zegt het koppel. “Ons project mocht gedurfd zijn, maar ons budget was beperkt. We wilden met minimale architecturale ingrepen de charme van onze eclectische woning bewaren. We focusten op een nieuwe achtergevel en een nieuwe keuken, die samen met een nieuwe galerieruimte, naast de keuken, een bijzondere band leggen met de tuin. We creëerden een bescheiden open ruimte op het gelijkvloers, met voldoende natuurlijk daglicht. Dat kon met een grote doorgetrokken raamopening.”

Respect voor woning

Iedereen kon ook een stem uitbrengen voor de Publieksprijs, via een QR-code of via de website. Die prijs werd gewonnen door het project in de Elzenlaan 4 in Kortrijk.

Eigenares Sophie Lanckriet ging voor de renovatie in zee met Steve Knockaert van TK Architecten. “De woning had sinds de bouw in de jaren 60 geen grondige opknapbeurt gehad en stond al enkele jaren leeg. We hadden aan de eerste eigenaar beloofd om de villa grondig te renoveren, maar met respect voor en het behoud van de originele, natuurlijke materialen zoals baksteen, glas, hout en keramiek”, zegt Sophie.

“Om wat extra comfort te bekomen is het volume van een buitenterras toegevoegd aan het volume van de huidige keuken”, zegt architect Steve Knockaert. “Er werd ook in het hele huis vloerverwarming geïnstalleerd. Het hele huis is gestript: vloeren, dak, ramen, deuren, alles was weg. Telkens met het plan om voor de heropbouw te zoeken naar bedrijven en ambachtslieden die alles terug in ere konden herstellen.”