Minister Jean-Luc Crucke: “Nog geen bezwaar ontvangen van Alstom Brugge in NMBS-dossier”

Woensdagnamiddag hebben drie Brugse politici federaal minister Jean-Luc Crucke (Les Engagés) in de Kamercommissie Mobiliteit kritische vragen gesteld over het feit dat NMBS de Spaanse constructeur CAF ‘als preferred bidder’ verkiest boven Alstom Brugge voor de bestelling van de eeuw: de fabricage van 1800 treinstellen. Volgens Jean-Luc Crucke is er nog niks definitief beslist.

Zowel Annick Lambrecht (Vooruit) als Maaike De Vreese (N-VA) en Franky Demon (CD&V) laakten het feit dat NMBS het order voor de AM30 treinstellen wil toewijzen aan het Spaanse CAF, terwijl het bod van Alstom Brugge 107 miljoen euro goedkoper is. Volgens federaal minister voor mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés) is er nog niks definitief beslist:

“Het gaat nog maar om de keuze van de ‘voorkeursindiener’, tot nu toe zijn er wel nog geen bezwaren ingediend tegen die keuze. Het staat de Kamercommissie vrij om op korte termijn aan de CEO van NMBS te vragen wat de reden van die keuze is. Als autonoom overheidsbedrijf moet NMBS transparant zijn.”

Lokale tewerkstelling

“Feit is dat de raad van bestuur van NMBS unaniem CAF als ‘prefered bidder’ aangeduid heeft. NMBS heeft bij deze Europese aanbesteding de verschillende offertes vergeleken. Het gaat niet alleen om de prijs, ook over de technische kwaliteit en de energie-efficiëntie. We moeten de regels van de Europese aanbestedingen respecteren. Ik begrijp de bezorgdheden voor de lokale economie in de Brugse regio, de gevolgen zijn groot. Maar er staat in Europese aanbestedingen geen clausule met de verplichting om lokaal te produceren, dat zou een discriminatie inhouden.”

“Ik heb eerder al aan de eerste minister gevraagd om een debat te voeren voor een verandering van de regels bij overheidsopdrachten. Maar dat is voor toekomstige dossiers. Er kan natuurlijk altijd naar de Raad van State getrokken worden tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van NMBS. Maar dit zou betekenen dat de toewijzing van het contract voor de 1800 treinstellen met drie of vier jaar opgeschort wordt. Onze treinstellen zijn verouderd en zijn dringend aan vervanging toe. Anders komt de dienstverlening van de Belgische Spoorlijnen in het gedrang”, aldus Jean-Luc Crucke.

Heiliger dan de Paus

Annick Lambrecht (Vooruit) vindt het schrijnend dat CAF de voorkeur krijgt, omdat de kwaliteit van die Spaanse treinstellen 0,4 procent zou hoger zijn: “Dat weegt niet op tegen het goedkoper bod van Alstom Brugge. We mogen niet heiliger zijn dan de Paus, in Frankrijk en Duitsland wordt bij overheidsopdrachten altijd rekening gehouden met de nationale economie. Overigens heb ik vernomen dat er problemen zijn bij CAF voor het leveren van trams voor De Lijn.”

“Ook de milieukosten moet in rekening gebracht worden. Bij onderhoud en herstel van treinen kan een lokaal bedrijf als Alstom Brugge sneller ingrijpen. De regering ijvert voor een hogere tewerkstellingsgraad, maar door dit dossier dreigen 800 mensen hun job te verliezen”