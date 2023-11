Minister Hilde Crevits opent Veilig Huis in Oostende: “Kinderen zijn vaak mee het slachtoffer van intrafamiliaal geweld”

Eerder al werden zogenaamde Veilig Huizen geopend in Antwerpen en Limburg. Sinds zaterdag heeft ook West-Vlaanderen, naast Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, hun eigen ‘Veilig Huis’, dat het coördinatiecentrum vormt voor verschillende diensten die werken rond intrafamiliaal geweld.

Oostende keurde eerder al een actieplan goed die de strijd aanbindt tegen intrafamiliaal geweld. In de badstad worden jaarlijks immers gemiddeld tweehonderd feiten geregistreerd. “Elk feit is er een te veel”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Die tweehonderd feiten zijn echter nog maar het topje van de ijsberg. Heel veel slachtoffers doen geen aangifte omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Het is aan ons om die mensen ervan te overtuigen om dat wel te doen. Eigenlijk moeten de cijfers eerst omhoog, om daarna drastisch te dalen. Want als de cijfers stijgen betekent dat meer aangiftes.”

Zaterdag werd het Veilig Huis in Oostende geopend, naast dat van Kortrijk, Gent, Halle en Leuven. “In het ‘Veilig Huis’ werken alle professionals samen”, zegt operationeel coördinator van het Oostendse Veilig Huis, Sabine Persad. “Het Veilig Huis zal fungeren als wegwijzer via advies en opleiding. We willen ook de drempel voor slachtoffers verlagen door onder meer in te zetten op steungroepen waar ze terechtkunnen voor een luisterend oor en waar ze ondersteuning vinden bij elkaar.”

Volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), die bij de opening in Oostende aanwezig was, is een relatie de grootste plek waar je risico loopt om slachtoffer te worden van intrafamiliaal geweld. “Een op zeven vrouwen en een op tien mannen krijgt ermee te maken”, weet de minister. “Kinderen zijn vaak mee het slachtoffer en dat wringt. In West-Vlaanderen zijn er jaarlijks ruim 4.600 processen-verbaal voor intrafamiliaal geweld. De overlegtafels tussen lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening over heel precaire situaties hebben de afgelopen jaren hun nut al bewezen. Voor de verder uitbouw voorzien we echter een extra investering van 3,75 miljoen euro.”

Veilig Huis Noord-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van politie, justitie, allerlei hulpverleningsdiensten zoals CAW, Opgroeien, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en geestelijke gezondheidszorg, maar ook lokale besturen onder coördinatie van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving.